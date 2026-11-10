TSMC вложит до $1 млрд в создателей ChatGPT и Claude

Тайваньский производитель чипов выделит по $500 млн на инвестиции в OpenAI и Anthropic, рассчитывая заработать не только на поставках оборудования для ИИ, но и на росте самих разработчиков

Совет директоров TSMC одобрил инвестиции на сумму до $1 млрд в OpenAI и Anthropic — по $500 млн в каждую компанию. Тайваньский производитель полупроводников намерен приобрести акции Anthropic по цене её первичного публичного размещения (IPO), а также привилегированные акции OpenAI. Таким образом, TSMC рассчитывает получать доход не только от производства чипов для ИИ-инфраструктуры, но и от участия в капитале ведущих разработчиков искусственного интеллекта.

Решение принято на фоне подготовки Anthropic к выходу на биржу. Компания, создавшая ИИ-ассистента Claude, установила ценовой диапазон IPO на уровне $70–78 за акцию, рассчитывая на оценку бизнеса до $1,4 трлн. Параллельно Anthropic привлекает ещё $26 млрд в рамках частного размещения акций. Среди инвесторов этого раунда — Alphabet (материнская компания Google), Nvidia, AMD и Microsoft.

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TSMC остаётся крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводников и одним из ключевых поставщиков чипов для индустрии ИИ. В частности, компания выпускает процессоры Nvidia, на которых работают многие современные модели искусственного интеллекта. В прошлом месяце TSMC отчиталась о шестом квартале подряд с рекордной прибылью и назвала спрос на чипы для ИИ «чрезвычайно высоким», хотя одновременно дала осторожный прогноз на 2027 год.

Компания ожидает, что выручка по итогам 2026 года вырастет примерно на 44%. При этом спрос на её продукцию по-прежнему превышает доступные производственные мощности. TSMC расширяет выпуск полупроводников, в том числе реализует инвестиционную программу на $265 млрд по строительству производственных предприятий в Аризоне и оценивает перспективы новых проектов в Техасе.

Инвестиции в OpenAI и Anthropic добавляют к этой стратегии ещё один источник потенциального дохода: TSMC намерена участвовать в росте компаний, которые формируют спрос на её продукцию. Это происходит в период, когда растущие расходы индустрии ИИ вызывают всё больше вопросов у инвесторов, но тайваньский производитель продолжает рассчитывать на долгосрочное расширение рынка.