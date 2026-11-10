144 Гц, 200 Мп, 16/512 ГБ и 7100 мА·ч. Представлен смартфон Nubia NaviX Ultra Starry Sky Collector's Edition

Специальная версия NaviX Ultra получила оформление, вдохновленное «Звездной ночью»

Компания Nubia открыла предварительные заказы на NaviX Ultra Starry Sky Collector's Edition. Стоимость новинки составляет 7000 юаней или около 1000 долларов, а официальные продажи стартуют 16 ноября в 10:00 по местному времени.

Главной особенностью издания стала задняя панель с использованием технологии микро- и нанорельефа, созданная под впечатлением от знаменитой картины Винсента Ван Гога «Звездная ночь». В компании отмечают, что такое оформление продолжает традиции бренда в области астрономической фотографии.

144 Гц, 200 Мп, 16/512 ГБ и 7100 мА·ч. Представлен смартфон Nubia NaviX Ultra Starry Sky Collector's Edition
Источник изображения: ithome // Nubia

Обычный Nubia NaviX Ultra дебютировал 16 сентября. Производитель позиционирует его как первый в мире смартфон с полноценной интеграцией ИИ, способный выполнять сложные действия в разных приложениях по одной голосовой команде. Устройство получило отдельную интеллектуальную кнопку, совмещенную с распознаванием отпечатков пальцев, поддержку диалектов и голосовую активацию. В основе системы лежит голосовой помощник Doubao и полнодуплексная модель Seed.

Аппаратная платформа смартфона — Snapdragon 8 Ultra Gen 5. Он оснащен 6,78-дюймовым LTPO 2.0-дисплеем с адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц, основной камерой разрешением 200 Мп и аккумулятором емкостью 7100 мА·ч. Коллекционное издание будет продаваться только в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Мобильные телефоныNubiaИсточники:ithome

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