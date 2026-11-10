Motorola выпускает Android 17 для 14 моделей смартфонов

В список вошли модели Moto G, Edge и Razr

Motorola объявила о запуске регистрации на бета-тест Android 17 для 14 моделей. Информация опубликована на официальном форуме Lenovo.

В список вошли Moto G Stylus 2025 и 2026 годов, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Edge 60 Stylus, Moto G37, G47, G67, G77, G87, G Max, а также складные Razr 50, Razr 60 и Razr 70. Программа доступна не во всех странах: для отдельных моделей предусмотрены регистрации в Европе, Латинской Америке, Бразилии и регионе APEM.

Motorola выпускает Android 17 для 14 моделей смартфонов
Источник изображения: gizmochina // Motorola

Android 17 принесет смартфонам Motorola обновленные уведомления Live Updates, которые теперь смогут отображаться в области фронтальной камеры по аналогии с Dynamic Island и взаимодействовать с повседневными приложениями. Также переработан интерфейс настроек, появились новые значки строки состояния, обновленное меню регулировки громкости и дополнительные варианты оформления экрана блокировки.

Среди других нововведений заявлены режим Landscape Stereo, ИИ-помощник Qira, улучшенная яркость HDR и инструменты контроля состояния аккумулятора. При этом производитель предупреждает, что тестовые сборки могут содержать ошибки и работать нестабильно. 

Мобильные телефоныMotorolaИсточники:gizmochina

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