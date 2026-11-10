«Яндекс» признал безвозвратную потерю части данных клиентов Yandex Cloud после атак беспилотников

2,84% данных клиентов Yandex Cloud восстановить не удалось

«Яндекс» признал, что часть клиентских данных на платформе Yandex Cloud оказалась безвозвратно потеряна после октябрьских атак беспилотников на дата-центры. Инженерам удалось восстановить доступ к 97,16% информации. Оставшиеся 2,84% вернуть не получится из-за критических повреждений оборудования и отсутствия резервных копий.

«Яндекс» признал безвозвратную потерю части данных клиентов Yandex Cloud после атак беспилотников
Источник изображения: ИИ Gemini

При этом клиенты, которые пользовались бэкапами, сохранили все свои данные. В компании подчеркнули, что именно наличие резервных копий позволило избежать потерь даже после повреждения инфраструктуры.

После произошедшего «Яндекс» решил изменить настройки облачной платформы: при создании новых виртуальных машин резервное копирование теперь будет включено по умолчанию. Ранее компания сообщала, что восстановила доступ примерно к 90% клиентских данных, а также временно отменила плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360» для пострадавших пользователей.

 

Сети и серверыЯндексYandexИсточники:ТАСС

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