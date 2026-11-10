Binance призвала срочно обновить iPhone: уязвимость iOS позволяет красть пароли от криптокошельков

Вредоносные приложения могут считывать файлы других программ, получая доступ к seed-фразам, закрытым ключам и учётным данным

Криптобиржа Binance призвала владельцев iPhone срочно обновить iOS из-за уязвимости, которая позволяет вредоносным приложениям читать файлы других программ на устройстве. Под угрозой оказываются seed-фразы [набор слов для восстановления доступа к криптокошельку], закрытые ключи и учётные данные от приложений.

По предупреждению биржи, проблема затрагивает iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2.

Binance рекомендует немедленно удалить приложения, установленные из ненадёжных источников, обновить операционную систему и все программы до последних версий. Если есть подозрение, что устройство уже скомпрометировано, то биржа советует перевести криптовалюту на новый кошелёк, созданный на заведомо чистом устройстве, и завершить все активные сеансы входа. «Никогда не устанавливайте несанкционированные пакеты и обновляйте своё программное обеспечение», — подчеркнули в компании.

Binance призвала срочно обновить iPhone: уязвимость iOS позволяет красть пароли от криптокошельков
Источник изображения: сгенерировано Muse

На момент публикации доступна iOS 27.2.1. В описании обновления Apple указаны исправления, связанные с безопасностью. Binance призывает не откладывать установку обновлений, поскольку компрометация данных на смартфоне может поставить под угрозу средства сразу в нескольких криптокошельках.

Предупреждение появилось на фоне серии атак на криптовалютную инфраструктуру. В конце июля уязвимость в прошивке некоторых аппаратных кошельков Coldcard позволила злоумышленникам подбирать ключи доступа. За несколько дней они похитили более $115 млн в биткоинах с тысяч отдельных адресов. В августе ИИ за сутки обнаружил сотни серьёзных уязвимостей в экосистеме биткоина. В сентябре злоумышленники взломали почту Trezor и начали рассылать владельцам кошельков письма со ссылками на вредоносное ПО. В октябре в криптокошельках Ledger обнаружили шпионские чипы, способные копировать информацию с экранов устройств и передавать её по сотовой связи.

Предупреждение Binance касается уже не отдельной модели аппаратного кошелька, а смартфонов, на которых пользователи хранят и используют данные для доступа к криптовалюте.

КриптовалютыBinanceiOSКибербезопасностьКриптокошелькиИсточники:РБК

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Пульсары позволили установить предел массы двойных чёрных дыр в ранней ВселленойСледующая публикация: Посылки больше не придется искать в разных ПВЗ: «Яндекс Маркет» и СДЭК объединили выдачу заказов
Главное
Все новости
19 минут назад2Посылки больше не придется искать в разных ПВЗ: «Яндекс Маркет» и СДЭК объединили выдачу заказов
44 минуты назад2Пульсары позволили установить предел массы двойных чёрных дыр в ранней Вселленой
16:418Любимая игра дороже безопасности: треть российских геймеров скачивает приложения из непроверенных источников
16:21Три кубита — один импульс: российские учёные добились рекордной точности квантовых вычислений
Claude решил задачу по физике чёрных дыр, которую не могли закрыть 20 лет15:447Claude решил задачу по физике чёрных дыр, которую не могли закрыть 20 лет Модель Anthropic вычислила коэффициент, определяющий характер фазового перехода в теории, связанной с образованием чёрных дыр
14:544ChatGPT покрыл 81,4% трафика ИИ-ассистентов: конкуренты не смогли отвоевать даже 10%
14:46ByteDance научила ИИ редактировать одну картинку 100 раз без потери качества
14:403Один спутник обеспечит широкополосный интернет и прямую связь со смартфонами: SWISSto12 прошёл критический этап разработки антенн для космической сети пятого поколения
14:282AWS превратили в скрытый канал управления хакерскими атаками: команды можно отдавать обычным языком через ИИ
14:12Одна фотонная платформа передала 81,9 Тбит/с на 1 км и обеспечила связь на 4400 км
14:001Роверы покоряют Урал: роботы Яндекса начали доставлять заказы в Екатеринбурге
12:006Меньше пролистываний, больше просмотров: ИИ-модель VK понимает, какое видео пользователь досмотрит до конца
11:331ИИ помог создать вакцину от птичьего гриппа: она защитила мышей от трёх вариантов H5N1
Первый новый «Урал» за долгие годы. Продажи мотоцикла Neo 500⁠ стартовали в США11:2549Первый новый «Урал» за долгие годы. Продажи мотоцикла Neo 500⁠ стартовали в США Стоимость мотоцикла начинается от 14 000 долларов
11:141265-дюймовый OLED-телевизор LG 2026 года за $1000. Цена новинки на Amazon резко обвалилась
11:1310Рубио привёз на G7 повестку Трампа: США будут продвигать «сверхинтеллект» и требовать подотчётности ООН
11:034Астрономы открыли кандидата в тёмные галактики с запасом водорода на 2 млрд Солнц
11:0015Смартфон и карты можно оставить дома: часы Huawei получили оплату через «Яндекс Пэй»
Infineon первой в мире освоила производство силовых чипов на карбиде кремния с использованием 300-мм пластин10:502Infineon первой в мире освоила производство силовых чипов на карбиде кремния с использованием 300-мм пластин Переход на пластины увеличенного диаметра позволит получать в 2,3 раза больше кристаллов
10:4215Почти 7 млн iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max продано в Китае. В топ-5 Поднебесной — только модели Apple
10:345Новый торшер Xiaomi подешевел вдвое с момента выхода в Китае
10:28Второй экран для съемки на основную камеру за 75 долларов. Представлен обновлённый Oppo Bubble Trendy Selfie Screen
10:175Motorola выпускает Android 17 для 14 моделей смартфонов
10:13Представлен самый тихий обогреватель-вентилятор Dyson
10:04200 Мп, перископ и экран с частотой до 185 Гц. Xiaomi 18T выйдет уже в декабре 2026
10:0111Самокаты не для детей: за год «Юрент» заблокировал 287 тысяч несовершеннолетних
09:59Это смартфон Oppo с аккумулятором на 12 000 мА·ч: появились официальные изображения
Разработчики игр напряглись: Fable 5.2 создала шутер в духе Call of Duty за несколько часов. В него могут поиграть все желающие09:5128Разработчики игр напряглись: Fable 5.2 создала шутер в духе Call of Duty за несколько часов. В него могут поиграть все желающие Стоимость эксперимента составила около $550
09:47110 000 мА·ч, 100 Вт и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Новый китайский флагман на подходе — это может быть Redmi K100 Ultra
09:41144 Гц, 200 Мп, 16/512 ГБ и 7100 мА·ч. Представлен смартфон Nubia NaviX Ultra Starry Sky Collector's Edition
09:35Новые смартфоны Huawei Starlight получат до 16 ГБ ОЗУ
09:318Boeing собирается уволить 2500 человек и отодвигает планы по наращиванию производства Boeing 737