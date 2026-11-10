Binance призвала срочно обновить iPhone: уязвимость iOS позволяет красть пароли от криптокошельков

Вредоносные приложения могут считывать файлы других программ, получая доступ к seed-фразам, закрытым ключам и учётным данным

Криптобиржа Binance призвала владельцев iPhone срочно обновить iOS из-за уязвимости, которая позволяет вредоносным приложениям читать файлы других программ на устройстве. Под угрозой оказываются seed-фразы [набор слов для восстановления доступа к криптокошельку], закрытые ключи и учётные данные от приложений.

По предупреждению биржи, проблема затрагивает iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2.

Binance рекомендует немедленно удалить приложения, установленные из ненадёжных источников, обновить операционную систему и все программы до последних версий. Если есть подозрение, что устройство уже скомпрометировано, то биржа советует перевести криптовалюту на новый кошелёк, созданный на заведомо чистом устройстве, и завершить все активные сеансы входа. «Никогда не устанавливайте несанкционированные пакеты и обновляйте своё программное обеспечение», — подчеркнули в компании.

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На момент публикации доступна iOS 27.2.1. В описании обновления Apple указаны исправления, связанные с безопасностью. Binance призывает не откладывать установку обновлений, поскольку компрометация данных на смартфоне может поставить под угрозу средства сразу в нескольких криптокошельках.

Предупреждение появилось на фоне серии атак на криптовалютную инфраструктуру. В конце июля уязвимость в прошивке некоторых аппаратных кошельков Coldcard позволила злоумышленникам подбирать ключи доступа. За несколько дней они похитили более $115 млн в биткоинах с тысяч отдельных адресов. В августе ИИ за сутки обнаружил сотни серьёзных уязвимостей в экосистеме биткоина. В сентябре злоумышленники взломали почту Trezor и начали рассылать владельцам кошельков письма со ссылками на вредоносное ПО. В октябре в криптокошельках Ledger обнаружили шпионские чипы, способные копировать информацию с экранов устройств и передавать её по сотовой связи.

Предупреждение Binance касается уже не отдельной модели аппаратного кошелька, а смартфонов, на которых пользователи хранят и используют данные для доступа к криптовалюте.