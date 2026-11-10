Это смартфон Oppo с аккумулятором на 12 000 мА·ч: появились официальные изображения

На сайте Министерства промышленности и информатизации Китая (MIIT) опубликованы четыре официальных изображения нового смартфона Oppo с кодовым обозначением PNC110.

На снимках представлена фиолетовая модель с плоским экраном, отверстием для фронтальной камеры по центру и вытянутым островком основной камеры. На задней панели размещены два объектива, вспышка и надпись AI Camera System. Также изображения демонстрируют боковые грани с кнопками регулировки громкости и питания. Коммерческое название устройства пока не раскрывается, но предполагается, что оно пополнит доступную линейку A-серии, возможно, под именем A7.

Главной особенностью новинки станет аккумулятор. Номинальная емкость составит от 11 460 до 11 640 мА·ч, тогда как типичное значение будет заявлено на уровне примерно 12 000 мА·ч.

Также сообщается о возможном использовании ColorOS на базе Android 17.