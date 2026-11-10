Второй экран для съемки на основную камеру за 75 долларов. Представлен обновлённый Oppo Bubble Trendy Selfie Screen
Продажи стартуют 16 ноября
Обновленная версия Bubble Trendy Selfie Screen выйдет 16 ноября одновременно с серией Reno17. Цена устройства не изменилась и составит 499 юаней или 75 долларов.
Аксессуар предназначен для смартфонов Oppo и позволяет с большим удобством использовать основную камеру при создании селфи. Пользователям станут доступны персонализация обоев, просмотр изображения с основной камеры в высоком разрешении, дистанционный предварительный просмотр снимков на расстоянии до 10 метров и групповые селфи.
Оригинальный Oppo Bubble Trendy Selfie Screen дебютировал в мае 2026 года. Устройство крепится к смартфону с помощью магнитной конструкции, поддерживает дистанционное управление съемкой и позволяет устанавливать статичные или анимированные изображения на экран. Емкость встроенного аккумулятора составляет 550 мА·ч.