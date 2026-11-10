Второй экран для съемки на основную камеру за 75 долларов. Представлен обновлённый Oppo Bubble Trendy Selfie Screen

Обновленная версия Bubble Trendy Selfie Screen выйдет 16 ноября одновременно с серией Reno17. Цена устройства не изменилась и составит 499 юаней или 75 долларов.

Источник изображения: ithome // Oppo

Аксессуар предназначен для смартфонов Oppo и позволяет с большим удобством использовать основную камеру при создании селфи. Пользователям станут доступны персонализация обоев, просмотр изображения с основной камеры в высоком разрешении, дистанционный предварительный просмотр снимков на расстоянии до 10 метров и групповые селфи.

Оригинальный Oppo Bubble Trendy Selfie Screen дебютировал в мае 2026 года. Устройство крепится к смартфону с помощью магнитной конструкции, поддерживает дистанционное управление съемкой и позволяет устанавливать статичные или анимированные изображения на экран. Емкость встроенного аккумулятора составляет 550 мА·ч.