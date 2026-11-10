С Восточного впервые запустят частные спутники — ракету запустят до конца 2026 года

В 2026 году с космодрома Восточный впервые отправят на орбиту два частных спутника. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвящённой развитию российской космической отрасли. О каких именно спутниках идет речь, не сообщается.

По словам главы правительства, власти намерены расширять практику поддержки частных космических проектов, одновременно обеспечивая равные условия для всех участников рынка. Также внимание планируется уделить формированию полноценной коммерческой модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли. Сейчас снимки высокого разрешения уже доступны на платной основе практически всем организациям и ведомствам, что, по мнению Мишустина, создаёт возможности для привлечения частных инвестиций.

Восточный позволяет запускать ракеты среднего и тяжёлого классов — «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Ангару-А5», а также лёгкие носители «Ангара-1.2» и «Союз-2.1в». Для вывода двух частных спутников, о которых сообщил Мишустин, вероятнее всего, воспользуются ракетой «Союз-2.1б» или другим носителем лёгкого класса — конкретная ракета пока не названа.