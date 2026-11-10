Посылки больше не придется искать в разных ПВЗ: «Яндекс Маркет» и СДЭК объединили выдачу заказов ⁠ 2

«Яндекс Маркет» и СДЭК договорились о совместном использовании пунктов выдачи заказов. Теперь владельцы ПВЗ обеих компаний смогут обслуживать клиентов двух служб доставки на одной площадке.

Подключить второй сервис партнеры смогут без первоначальных вложений. Владельцы пунктов СДЭК будут получать 2,5% от стоимости выданных заказов «Яндекс Маркета», а партнеры маркетплейса — 40 рублей за каждый заказ СДЭК.

Сотрудничество расширяет возможности мультибрендового формата «Вместе», который позволяет организовать выдачу заказов внутри уже действующего бизнеса — например, магазина, мастерской или АЗС. Такой подход дает предпринимателям возможность использовать существующие помещения и персонал, не тратясь на отдельную аренду.

В СДЭК отметили, что объединение сервисов превращает пункты выдачи в многофункциональные точки обслуживания, которые могут получать доход от нескольких компаний. В «Яндекс Маркете» добавили, что партнерство позволит расширить сеть мест, где покупатели смогут забирать заказы разных служб доставки.