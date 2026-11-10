65-дюймовый OLED-телевизор LG 2026 года за $1000. Цена новинки на Amazon резко обвалилась

Цена телевизора LG OLED AI B6 с экраном диагональю 65 дюймов (модель OLED65B6GUA) снизилась с $2000 до $1000 — скидка составила ровно $1000. Это самая доступная 65-дюймовая OLED-модель в линейке LG 2026 года. Для сравнения, на официальном сайте производителя и в Best Buy устройство предлагается за $1200.

Телевизор оснащен OLED-панелью разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) с более чем 8,3 млн самостоятельно светящихся пикселей. За обработку изображения отвечает процессор α8 AI Processor 4K Gen3, поддерживаются Dolby Vision, HDR10, HLG и режим FILMMAKER MODE. Аудиосистема мощностью 20 Вт совместима с Dolby Atmos. Для подключения предусмотрены четыре порта HDMI 2.1, а частота обновления достигает 120 Гц.

Игровые функции включают поддержку NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, VRR и автоматического режима низкой задержки. Время отклика составляет 0,1 мс. Телевизор работает под управлением webOS 26 с интеграцией Google Gemini, доступом к более чем 400 бесплатным телеканалам LG Channels и библиотеке из 10 000 фильмов и сериалов.