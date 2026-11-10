Для платежей не требуются интернет и смартфон поблизости

Смартфон и карты можно оставить дома: часы Huawei получили оплату через «Яндекс Пэй» ⁠ 3

Команда «Яндекс Пэй» запустила приложение для бесконтактной оплаты покупок умными часами Huawei. Владельцы совместимых устройств смогут расплачиваться на кассах с помощью NFC, поднеся часы к терминалу, поддерживающему карты «Мир».

Для проведения платежа не требуются подключение к интернету и смартфон поблизости. Это позволяет пользоваться оплатой, например, во время пробежек и тренировок.

Приложение бесплатно и доступно в магазине AppGallery для Huawei Watch 5, Huawei Watch 6 и Huawei Watch Ultimate 2. Для начала работы необходимо установить его на часы, связать «Яндекс Пэй» со смартфоном через приложение Huawei Здоровье и подтвердить личность с помощью аккаунта Яндекса. Также потребуется карта с достаточным балансом или доступным кредитным лимитом.