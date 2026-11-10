Новый торшер Xiaomi подешевел вдвое с момента выхода в Китае

Торшер Mijia Study Lamp 2C подешевел менее чем за три месяца после выхода на рынок в Китае. Первоначально устройство оценивалось в 1199 юаней, однако теперь его стоимость для покупателей в Китае опустилась до рекордных 638 юаней.

Лампа оснащена двумя источниками света с суммарным световым потоком 11 000 лм и рассчитана на освещение помещений площадью до 14 м². Конструкция включает вытянутый плафон длиной 80 см, расположенный примерно в 1,3 м над рабочей поверхностью. Такое решение должно обеспечивать равномерное освещение стола и уменьшать тени от рук во время работы или учебы.

Устройство весит около 8,5 кг, при этом толщина его корпуса составляет всего 28 мм. Производитель предусмотрел защиту от опрокидывания при наклоне до 11° в обе стороны, сенсорные кнопки управления на верхней части стойки и соответствие китайским и европейским стандартам.