Любимая игра дороже безопасности: треть российских геймеров скачивает приложения из непроверенных источников

Эксперты рекомендуют загружать игры только из официальных магазинов

Каждый третий мобильный геймер в России готов рисковать безопасностью ради игры. К таким выводам пришли «Лаборатория Касперского», RuStore и разработчики Grand Mobile по итогам совместного опроса 1,5 тыс. пользователей из разных регионов страны.

Любимая игра дороже безопасности: треть российских геймеров скачивает приложения из непроверенных источников
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Согласно исследованию, 30% респондентов готовы скачивать понравившиеся игры из незнакомых источников. При этом 57% не используют уникальные сложные пароли для игровых аккаунтов, а 56% не подключают двухфакторную аутентификацию. Почти половина участников (44%) готова устанавливать файлы, полученные от других игроков. По 43% переходят по ссылкам от незнакомцев и передают свои данные другим пользователям.

Главным риском геймеры считают кражу платёжной информации — этого опасаются 64% опрошенных. Фишинговые сообщения и ссылки беспокоят 51%, поддельные игровые сайты — 47%, загрузка приложений из непроверенных источников — 42%. Ещё 38% респондентов боятся взлома аккаунтов.

«Лаборатория Касперского» отмечает, что мошенники используют популярность игр для распространения фишинговых ссылок и вредоносных файлов. В частности, в 2026 году специалисты обнаружили поддельные предложения предзаказать GTA VI и получить доступ к её тестированию. Злоумышленники также распространяли вредоносное ПО через Steam Workshop под видом обоев для рабочего стола.

Эксперты рекомендуют загружать игры только из официальных магазинов и не открывать подозрительные ссылки, даже если их присылают другие участники игрового сообщества.

Мобильные телефоныЛаборатория КасперскогоRuStoreРоссияИсточники:RuStore

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