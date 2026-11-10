Создатель Cyanogen бросил вызов Windows: представлен Linux с ИИ-агентами на уровне операционной системы

Компания Kora Systems представила операционную систему на базе Linux, Kora, в которой ИИ-модели и автономные агенты интегрированы непосредственно на уровне ОС. В отличие от привычной схемы с отдельными приложениями, система позволит разным ИИ-инструментам работать с общим контекстом: получать доступ к файлам, учитывать предыдущие действия пользователя и продолжать задачи при переключении между моделями разных разработчиков.

Бесплатный выпуск для настольных компьютеров запланирован на 2027 год.

Основатель и руководитель Kora Кирт Макмастер, ранее создавший Cyanogen — альтернативную версию Android, — рассчитывает привлечь разработчиков, создателей контента и активных пользователей ИИ. Например, пользователь сможет проектировать приложение с помощью модели OpenAI, затем переключиться на инструменты Anthropic для развёртывания кода, а для других задач задействовать локальную нейросеть, не оплачивая облачные вычисления. При этом история взаимодействий, документы и другие данные будут доступны на уровне всей системы.

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В основе Kora лежит Linux и система сборки Nix. Собственный программный стек компании, включая ИИ-движок Cortex и графический интерфейс, останется закрытым. ИИ-агенты смогут работать в отдельных изолированных пространствах с ограниченным доступом к ресурсам компьютера. Движок Cortex рассчитан на выполнение задач локально, когда это возможно, и обращение к облачным моделям при необходимости дополнительных вычислительных мощностей. Компания также разрабатывает инструменты для создания и запуска игр непосредственно в ОС и рассматривает поддержку Android-приложений.

Система будет работать на ПК с процессорами Intel и AMD, а также на компьютерах с чипами Qualcomm Snapdragon. Последние почти год Kora оптимизирует совместно с инженерами Qualcomm, включая поддержку Snapdragon X2 Elite. Кроме того, компания сотрудничает с саудовской ИИ-компанией Humain над корпоративной версией Humain OS, которую планируют выпустить в 2027 году. Сейчас над Kora работают около 50 инженеров. По словам Макмастера, использование Codex от OpenAI и Claude от Anthropic ускорило разработку как минимум в 5 раз.

Kora не будет напрямую отбирать аудиторию Windows: по оценке Макмастера, её потенциальная целевая аудитория сегодня составляет 45–50 млн человек, а к 2033 году может превысить 200 млн. Для сравнения, в октябре 2026 года на Windows приходилось около 77% мирового рынка настольных операционных систем, на macOS — почти 10%. Зарабатывать Kora Systems намерена на подписках с пакетным доступом к ИИ-моделям и агентам. Среди инвесторов компании — Samsung Next, Square Enix, Alumni Ventures, Polychain, VanEck и Circle. Размер последнего раунда финансирования и оценку бизнеса Макмастер не раскрыл.