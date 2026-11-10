Один спутник обеспечит широкополосный интернет и прямую связь со смартфонами: SWISSto12 прошёл критический этап разработки антенн для космической сети пятого поколения

Швейцарский производитель за менее чем год завершил проектирование двухдиапазонных фазированных антенных решёток, что открывает путь к серийному производству летательных аппаратов для проекта UNIVITY

Швейцарская компания SWISSto12 завершила критический этап проектирования (CDR, стадия фиксации окончательной технической документации перед запуском производства) активных фазированных антенных решёток (электронные системы формирования лучей без механического поворота) для демонстрационных спутников проекта UNIVITY.

Успешная проверка конструкции открывает путь к изготовлению лётных образцов оборудования. Разработанные системы позволят одному космическому аппарату одновременно обеспечивать широкополосный доступ в интернет и прямую связь с мобильными телефонами без использования специальных модемов.

Антенный комплекс состоит из двух независимых модулей, работающих в разных частотных диапазонах. Первый использует S-диапазон (частотный диапазон для прямой связи со смартфонами) для прямого подключения обычных телефонов пользователей к орбитальной сети. Второй работает в Ka-диапазоне (высокочастотный диапазон для передачи больших объёмов данных) на частоте 26 гигагерц и предназначен для организации широкополосных каналов, а также для связи между спутником и наземными станциями. Оба модуля построены на основе активных фазированных антенных решёток с прямым излучением, что позволяет электронным способом управлять направлением сигнала.

Один спутник обеспечит широкополосный интернет и прямую связь со смартфонами: SWISSto12 прошёл критический этап разработки антенн для космической сети пятого поколения
Источник изображения: SWISSto12

Производство оборудования осуществляется полностью в Швейцарии по вертикально интегрированной модели от технического задания до готового изделия. Для создания пассивных излучающих элементов применяется трёхмерная печать, а сами решётки оснащены сверхэффективными радиаторами со встроенными миниатюрными фильтрами с низкими потерями. Компания разработала собственные печатные платы формирования лучей и цифровые системы управления. Благодаря запатентованным технологиям проектирование было завершено менее чем за год, что соответствует жёстким срокам заказчика.

Проект UNIVITY разрабатывается при институциональной поддержке программы «Франция 2030» и Французского космического агентства (CNES). Инициатива направлена на создание нейтральной орбитальной инфраструктуры, которую смогут использовать операторы связи для предоставления услуг интернета под собственными брендами. Спутники будут работать на очень низкой околоземной орбите и использовать выделенные частоты мобильных операторов, дополняя существующие наземные сети связи.

В 2025 году выручка SWISSto12 составила $140 миллионов, портфель контрактов превысил $500 миллионов, а среднегодовой темп роста с 2022 года достиг 110%. Компания уже поставляет полезную нагрузку для нескольких групп низкоорбитальных спутников и семи геостационарных платформ HummingSat глобальным клиентам. Переход к производству летных антенн означает начало этапа всесторонних испытаний и приёмочных кампаний, после которых оборудование будет установлено на демонстрационные аппараты для проверки работоспособности в реальных космических условиях.

Наука и космоскосмосСпутникиТелекоммуникацииCNESИсточники:SWISSto12

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