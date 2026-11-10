ByteDance научила ИИ редактировать одну картинку 100 раз без потери качества

ByteDance представила Seedream 5.5 — новую модель генерации и редактирования изображений, которая, по утверждению компании, способна на 100 последовательных изменений одного изображения без изменения исходной композиции. При каждом редактировании модель сохраняет неизменяемые участки вплоть до отдельных пикселей, не допуская смещения цветов. В демонстрации ByteDance на одном портрете 100 раз меняли одежду и предметы, сохраняя при этом мелкие детали.

Источник изображения: ByteDance

Проблема последовательного редактирования заключается в том, что результат каждого изменения становится исходником для следующего: со временем накапливаются искажения, меняются цвета и теряются мелкие элементы. Seedream 5.5, как утверждает разработчик, позволяет избежать этого эффекта. Модель также генерирует изображения с прозрачным фоном, которую можно сразу использовать в дизайнерском макете без ручного удаления фона. Среди других заявленных улучшений — более реалистичная передача текстуры кожи, освещения и мелкого плотного текста.

В собственных тестах ByteDance новая модель превзошла GPT Image 2.5 от OpenAI и Nano Banana 2.1 от Google по качеству воспроизведения текста и реалистичности изображений. Компания также заявляет, что серьёзные ошибки при генерации текста возникали только в 0,4% тестовых изображений. Однако независимой проверки этих результатов пока нет: опубликованные показатели основаны на испытаниях самой ByteDance.

Модель дополнит видеогенератор Seedance, а ByteDance уже анонсировала подготовку версии Seedream 5.5 Pro.