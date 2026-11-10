Разработчики игр напряглись: Fable 5.2 создала шутер в духе Call of Duty за несколько часов. В него могут поиграть все желающие ⁠ 4

Разработчик Феликс Ризеберг решил проверить возможности Fable 5.2, используя единственный промпт без последующих подсказок и вмешательства человека.

В результате нейросеть с нуля создала небольшой шутер от первого лица с современной графикой. ИИ самостоятельно подготовил все необходимые игровые ресурсы, включая модели объектов, текстуры и звуковые эффекты, а также собрал полноценную игровую локацию.

На выполнение задачи ушло около восьми часов. По оценке разработчика, при использовании API эксперимент обошелся примерно в $550. В процессе модель сгенерировала около 2,7 млн выходных токенов и обработала 445 млн входных токенов, значительная часть которых обслуживалась через кэширование.

Когда его попросили поделиться промптом, оказалось, что он был предельно простым: создать небольшой, но впечатляющий FPS с максимально детализированной графикой, способной конкурировать с визуальным качеством крупных коммерческих игр.

You know, you should also build me a FPS. Insanely detailed quality pls, something that looks visually like it can keep up with AAA. Make it small in scope (like a tiny level) but otherwise impressive photorealistic graphics

Опробовать игру можно онлайн.