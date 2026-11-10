Первый новый «Урал» за долгие годы. Продажи мотоцикла Neo 500⁠ стартовали в США

Американские дилеры Ural начали продажи мотоцикла Ural Neo 500, созданного на основе китайского Yingang SUV500.

Проект стал частью стратегии спасения российского бренда, который после разрыва логистических цепочек и потери доступа к западным комплектующим в 2024 году был вынужден пересмотреть производство. Выпуск новой модели организовали в китайском Чунцине, где он стартовал в январе 2026 года. Первую партию отправили в Японию.

Источник изображения: РГ // Ирбитский мотоциклетный завод

При подготовке версии для американского рынка инженеры Ирбитского мотоциклетного завода переработали около 80% исходной конструкции. Усилению подверглись рама и передняя вилка, а сцепление, тормозная система и электрооборудование получили новые компоненты. Также был установлен гидравлический демпфер рулевого управления и изменено крепление бокового прицепа. При этом привод на коляску отсутствует.

Источник изображения: РГ // Ирбитский мотоциклетный завод

Ural Neo 500 оснащен двухцилиндровым двигателем Zonsen объемом 446 см³ с жидкостным охлаждением и мощностью 35 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и приводит в движение только заднее колесо. Боковой прицеп сохранил классическую конструкцию традиционных мотоциклов Ural.