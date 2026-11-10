Первый новый «Урал» за долгие годы. Продажи мотоцикла Neo 500 стартовали в США
Стоимость мотоцикла начинается от 14 000 долларов
Американские дилеры Ural начали продажи мотоцикла Ural Neo 500, созданного на основе китайского Yingang SUV500.
Проект стал частью стратегии спасения российского бренда, который после разрыва логистических цепочек и потери доступа к западным комплектующим в 2024 году был вынужден пересмотреть производство. Выпуск новой модели организовали в китайском Чунцине, где он стартовал в январе 2026 года. Первую партию отправили в Японию.
При подготовке версии для американского рынка инженеры Ирбитского мотоциклетного завода переработали около 80% исходной конструкции. Усилению подверглись рама и передняя вилка, а сцепление, тормозная система и электрооборудование получили новые компоненты. Также был установлен гидравлический демпфер рулевого управления и изменено крепление бокового прицепа. При этом привод на коляску отсутствует.
Ural Neo 500 оснащен двухцилиндровым двигателем Zonsen объемом 446 см³ с жидкостным охлаждением и мощностью 35 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и приводит в движение только заднее колесо. Боковой прицеп сохранил классическую конструкцию традиционных мотоциклов Ural.