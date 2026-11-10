Самокаты не для детей: за год «Юрент» заблокировал 287 тысяч несовершеннолетних ⁠ 1

«Юрент» вложил почти 706 млн рублей в безопасность электросамокатов в 2026 году. За этот период сервис заблокировал доступ к поездкам для 287,2 тыс. несовершеннолетних. Такие данные компания привела в ежегодном отчете о влиянии кикшеринга на городскую среду.

Для проверки возраста пользователи могли воспользоваться «Цифровым ID», «МТС ID», а в Москве — «Мос ID». Кроме того, компания получила одобрение заявки на участие в эксперименте по интеграции с Госуслугами. Запустить проверку через ЕСИА планируется в следующем сезоне.

В 12 городах присутствия «Юрент» оборудовал 5 678 парковочных мест. Также сервис начал устанавливать на самокаты антивандальные номера и разместил на транспорте в 13 городах боковые обозначения из светоотражающей пленки.

Еще одним инструментом контроля стало пользовательское рейтингование. За нарушения ПДД в этом сезоне рейтинг снизили 39 тыс. человек, одновременно ограничив максимальную скорость на 20%. Вернуть прежние показатели смогли 16 тыс. пользователей. По данным компании, после снижения рейтинга 96% нарушителей перестают пренебрегать правилами.

Объем вложений в безопасность и инфраструктуру достиг 705,8 млн рублей — в 3,9 раза больше, чем в 2024 году. При этом 99,9% поездок завершились без происшествий.

Всего в 2026 году сервисом пользовались 8,5 млн человек в 200 городах. Средний возраст аудитории вырос с 27 до 29,8 года, а доля женщин увеличилась с 38% до 43%. Почти 94% поездок были связаны с перемещением между городскими точками, их средняя продолжительность составила 9,6 минуты.