Три кубита — один импульс: российские учёные добились рекордной точности квантовых вычислений

Российские учёные разработали трёхкубитный квантовый процессор, который выполняет операции с точностью 99,39%. Результат назван мировым рекордом для гейтов такого типа. Особенность разработки заключается в том, что сложная трёхкубитная операция CCZ выполняется одним микроволновым импульсом за 65 наносекунд, а не последовательностью из нескольких преобразований.

Обычно для реализации CCZ используют восемь двухкубитных операций. Каждый дополнительный этап увеличивает вероятность ошибки, поэтому сокращение их числа позволяет повысить точность квантовых вычислений.

Процессорный модуль создали исследователи Университета МИСИС, Российского квантового центра, ИНМЭ РАН и МФТИ. Он состоит из трёх сверхпроводниковых кубитов-флаксониумов, связанных через общий трансмонный элемент. Управление операцией выполняется одним импульсом, параметры которого настраивают стандартными методами калибровки.

По словам разработчиков, при традиционной реализации сопоставимая точность потребовала бы двухкубитных операций с показателем около 99,94% для каждого гейта. Достичь такого уровня на сверхпроводниковых устройствах пока сложно.

Учёные считают, что предложенная архитектура может применяться при создании более крупных квантовых процессоров. Разработку планируют адаптировать для двумерных схем с сохранением механизмов подавления нежелательных взаимодействий между кубитами.