200 Мп, перископ и экран с частотой до 185 Гц. Xiaomi 18T выйдет уже в декабре 2026

В сети появились предполагаемые характеристики нового смартфона Xiaomi 18T, который выйдет на глобальном рынке уже в декабре 2026.

По предварительным данным, Xiaomi 18T оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 8600, оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1.

Смартфону также приписывают плоский OLED-дисплей LTPS с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 или 185 Гц. Устройство может получить защиту от пыли и воды по описанию степени IP69, подэкранный сканер отпечатков пальцев и фронтальную камеру разрешением 32 Мп.

Xiaomi 17T Источник изображения: Gadgetsdata // Xiaomi

Основная камера, согласно утечке, будет тройной. В ее состав войдут главный модуль на 200 Мп, сверхширокоугольная камера на 50 Мп с предположительно сенсором Samsung ISOCELL JN5, а также 50-мегапиксельный перископический модуль.

В качестве программной платформы ожидаются Android 17 и фирменная оболочка HyperOS 4.