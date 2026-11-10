Рубио привёз на G7 повестку Трампа: США будут продвигать «сверхинтеллект» и требовать подотчётности ООН

Глава Госдепартамента заявил, что на встрече министров иностранных дел в Париже Вашингтон намерен отстаивать инновационный подход к развитию передового ИИ. Франция же включила в официальную повестку G7 вопросы безопасности этой технологии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Вашингтон намерен добиваться реальной подотчётности» в ООН и продвигать ориентированную на инновации повестку в области сверхинтеллекта. Об этом он сообщил после прибытия во Францию на встречу министров иностранных дел стран G7, которая проходит в Париже 9–10 ноября.

«Мы сосредоточимся на продвижении реальной подотчётности в ООН и инновационной повестки, чтобы обеспечить будущее сверхинтеллекта», — написал Рубио в социальной сети X.

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Встреча объединяет глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. Согласно официальной программе французского председательства, участники обсудят безопасность искусственного интеллекта.

Париж предлагает согласовать подходы, которые позволят поддерживать инновации и одновременно обеспечить безопасную разработку и применение передовых моделей. Заявление Рубио отражает американский акцент на развитии технологии, тогда как общая повестка G7 включает и вопросы управления связанными с ней рисками.

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Использование термина «сверхинтеллект» вместо «искусственного интеллекта» стало частью публичной риторики администрации Дональда Трампа. 8 октября тот написал в Truth Social, что Белый дом считает «врагами» тех, кто продолжает использовать выражение Artificial Intelligence вместо Super Intelligence. Ранее Трамп также призывал изменить официальную терминологию американских ведомств. При этом в технологической отрасли понятия искусственного интеллекта и сверхинтеллекта не равнозначны: последнее обычно относится к гипотетическим системам, превосходящим интеллектуальные способности человека.

Рубио участвует во встрече накануне перехода председательства в G7 от Франции к США в 2027 году. Помимо технологической повестки, министры обсуждают международные конфликты, а также другие вопросы глобальной безопасности.