Почти 7 млн iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max продано в Китае. В топ-5 Поднебесной — только модели Apple ⁠ 2

К концу 44-й недели 2026 года (1 ноября) совокупные продажи серии iPhone 18 Pro в Китае достигли примерно 6,89 млн смартфонов.

Наибольшим спросом пользуется старшая модель Pro Max, доля которой в продажах превышает показатель обычной Pro. Самой успешной неделей стала 41-я: за этот период покупатели приобрели 1,19 млн смартфонов.

На 40-й неделе, совпавшей с празднованием Национального дня Китая, было реализовано 1,13 млн устройств, а на 44-й — еще 872 700 штук. К концу 42-й недели продажи достигли 4,96 млн, а к завершению 43-й приблизились к 6,02 млн экземпляров.

Доминирование Apple заметно и в рейтинге отдельных моделей за 44-ю неделю: первые пять строчек заняли ее смартфоны, причем iPhone 18 Pro Max оказался лидером с существенным отрывом. Всего в первую десятку вошли шесть моделей Apple.

Самым популярным смартфоном китайского производителя стал Huawei Pura X View, занявший шестое место.