Представлен самый тихий обогреватель-вентилятор Dyson

Компания Dyson представила устройство Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-heat стоимостью 38 900 рупий (около $414) в Индии.

Производитель называет его самым тихим и мощным обогревателем-вентилятором в своей линейке. Керамические нагревательные элементы в сочетании с технологией Air Multiplier позволяют прогревать комнату на 20% быстрее, чем предыдущая модель AM09. Устройство способно повысить температуру помещения на 1 °C всего за 100 секунд, усиливая окружающий воздушный поток до восьми раз и обеспечивая производительность более 200 л/с.

По сравнению с AM09 новинка работает на максимальной мощности на 25% тише. В ночном режиме уровень шума снижается до 26 дБ, а яркость дисплея уменьшается. Интеллектуальный термостат отключает нагрев при достижении заданной температуры, благодаря чему энергопотребление может быть на 30% ниже, чем у обогревателей без терморегулятора. Предусмотрены автоматическое отключение при опрокидывании, защита от детей и поворот корпуса на угол от 15 до 70 градусов.

Управлять устройством можно через приложение MyDyson: оно позволяет заранее прогреть помещение до температуры от 12 до 32 °C, регулировать воздушный поток и настраивать расписание работы на неделю. Также поддерживаются голосовые помощники Siri, Alexa и Google Home. В комплект входит магнитный пульт дистанционного управления. Высота устройства составляет 585 мм, масса — 2,59 кг.