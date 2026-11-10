Самолётов выпускают меньше — людей тоже будет меньше

Boeing собирается уволить 2500 человек и отодвигает планы по наращиванию производства Boeing 737 ⁠ 1

Boeing планирует уволить около 5% сотрудников подразделения коммерческих самолётов на фоне замедления производства. Как сообщает Reuters, сокращения могут затронуть примерно 2500 человек из более чем 50 тысяч работающих в этом направлении компании.

Глава подразделения Стефани Поуп сообщила сотрудникам о предстоящих изменениях во внутренней служебной записке. По её словам, нынешняя численность персонала превышает потребности производства. Сокращения будут проходить двумя способами: за счёт естественной убыли сотрудников и принудительных увольнений. Первые уведомления ожидаются не раньше декабря.

В прошлом месяце генеральный директор компании Келли Ортберг сообщил, что Boeing не сможет выполнить первоначальные планы по выпуску и поставкам этих самолётов в текущем году. Теперь компания рассчитывает выйти на производство 47 самолётов 737 в месяц к началу 2027 года. Ранее достижение такого показателя ожидалось летом 2026 года.

Согласно официальным данным Boeing, на конец декабря 2025 года в подразделении коммерческих самолётов работали 50 494 человека.