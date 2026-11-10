По части автономности и камеры будет заметный апгрейд относительно Redmi K90 Ultra

10 000 мА·ч, 100 Вт и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Новый китайский флагман на подходе — это может быть Redmi K100 Ultra ⁠ 1

Известный инсайдер Digital Chat Station привел характеристики нового флагманского смартфона, готовящегося к выходу в Китае. Потенциальная новинка получит большую батарею — емкостью 10 000 мА, аппарат будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Redmi K90 Ultra Источник изображения: Xiaomi

Согласно утечке, смартфон получит специальную одноэлементную батарею с низковольтным режимом разряда. Также упоминается функция сквозной зарядки (bypass charging), позволяющая питать устройство непосредственно от адаптера во время интенсивной нагрузки, не задействуя аккумулятор. Это может быть особенно полезно в играх.

Ещё одной особенностью K100 Ultra может стать перископная камера — в ее состав войдет 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,95 дюйма с объективом, обеспечивающим 3-кратный оптический зум.

Скриншоты сообщений Digital Chat Station Источник изображения: Gizmochina

В основу новой модели станет 2-нанометровая однокристальная система. Какая именно, инсайдер не конкретизирует.

Сам инсайдер не называет модель, но, по данным Gizmochina, речь идет Redmi K100 Ultra. Если информация подтвердится, это станет заметным обновлением Ultra-линейки: Redmi K90 Ultra обходится без телеобъектива, емкость его батареи составляет 8550 мА·ч, а поддержки беспроводной зарядки нет.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.