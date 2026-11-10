Новые смартфоны Huawei Starlight получат до 16 ГБ ОЗУ

Они будут продаваться в рознице и онлайн

Новая линейка устройств Huawei будет называться Xingmang. С китайского языка Xingmang переводится как Starlight («звёздный свет» или «звёздное сияние»).

По информации китайского инсайдера Digital Chat Station, серия Starlight не станет брендом Huawei, который будет продаваться только онлайн.

Huawei Pura X View Источник изображения: ithome // Huawei

Смартфоны поступят в продажу через существующие интернет-магазины производителя, а также появятся в физических торговых точках и фирменных салонах Huawei Experience Store.

При этом стартовые запасы смартфонов с широким экраном будут ограниченными. Версия с 16 ГБ оперативной памяти окажется эксклюзивом онлайн-продаж, тогда как модификация с 12 ГБ ОЗУ будет доступна во всех каналах реализации.

Других технических подробностей устройств инсайдер пока не раскрыл.