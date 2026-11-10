Так выглядит двигатель на жидком метане для европейских многоразовых ракет: Prometheus прошел новые испытания, он развивает 100 тонн тяги

Разрабатываемый для Европейского космического агентства (ESA) многоразовый ракетный двигатель Prometheus успешно прошёл очередную серию наземных испытаний. Созданный французской компанией ArianeGroup агрегат работает на жидком метане и кислороде и развивает тягу около 100 тонн. Испытания состоялись на модернизированном стенде P5 Германского центра авиации и космонавтики (DLR) в Лампольдсхаузене.

Во время тестовой кампании двигатель несколько раз запускали в течение одного дня. После каждого включения он успешно выходил на стабильный режим работы. Кроме того, Prometheus продемонстрировал способность запускаться без отдельной пусковой системы. По заявлению ArianeGroup, это первый подобный результат для европейского двигателя с газогенераторным циклом такого класса тяги.

Модернизация стенда P5 позволила проводить до пяти запусков в день, увеличивать продолжительность работы двигателя и испытывать его на разных уровнях тяги. Комплекс также приспособили для работы с жидким метаном и кислородом и оснастили оборудованием для измерения тяги, расхода топлива, давления и температуры. Такие возможности особенно важны при разработке многоразовых ракет: их двигатели должны не только обеспечивать разгон, но и повторно включаться для возвращения ступеней и управляемой посадки.

Отдельной частью испытаний стала проверка камеры сгорания, изготовленной с применением технологии Cold Gas Spray — разновидности 3D-печати: металлический порошок с высокой скоростью напыляют на поверхность детали, где частицы соединяются друг с другом, формируя прочные слои без плавления. ArianeGroup активно использует аддитивные технологии, рассчитывая упростить производство деталей, сократить сроки изготовления и снизить стоимость двигателя.

Prometheus также получил регулируемую тягу, необходимую для управления ракетной ступенью при возвращении на Землю. Использование метана вместо жидкого водорода позволяет применять более плотное топливо, которое можно хранить при более высокой температуре. Тем временем ArianeGroup уже разрабатывает усовершенствованную версию двигателя — Prometheus Mark 2. Следующую серию испытаний планируют провести на стенде компании во французском Верноне.