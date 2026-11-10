23 155 километров и почти сутки в небе: A350-1000ULR установил рекорд дальности беспосадочного перелёта

За время полёта экипаж наблюдал два заката и два рассвета

Самолёт Airbus A350-1000ULR установил мировой рекорд дальности беспосадочного перелёта среди коммерческих авиалайнеров. Об этом Airbus сообщила официально —рекорд подтверждён Международной авиационной федерацией и сервисом Flightradar24. Также авиапроизводитель раскрыл детали рекордного перелета.

Самолёт с позывным AIB35LR вылетел из Мельбурна 27 июля в 17:27 по местному времени и приземлился в Тулузе 28 июля в 09:51. Маршрут пролегал через Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Лайнер пересёк три континента и два океана, а экипаж за время полёта наблюдал два заката и два рассвета.

Полёт проходил в рамках испытательной программы A350-1000ULR для австралийской авиакомпании Qantas (проект Project Sunrise). Одним из требований было выполнение рейса продолжительностью 23 часа с учётом времени от начала выталкивания самолёта от терминала до полной остановки после посадки. Таким образом производитель проверял возможности лайнера для самых продолжительных коммерческих маршрутов.

На борту находились 13 человек: три лётчика-испытателя Airbus, два пилота Qantas, пять инженеров-испытателей, два инженера-конструктора и представитель Международной авиационной федерации. Испытание подтвердило, что самолёт способен выполнять сверхдальние перелёты без промежуточной посадки.

A350-1000ULR позволит Qantas впервые запустить беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Расстояние на этих маршрутах приближается к 10 000 морских миль (18 520 км), а время в пути может достигать 22 часов. Для увеличения дальности самолёт получил дополнительный центральный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он добавляет около 1000 морских миль (1852 км) к возможной дальности полёта.

Qantas заказала 12 таких лайнеров. Передачу первого самолёта авиакомпании ожидают в апреле 2027 года, начало коммерческой эксплуатации на маршруте Сидней — Лондон запланировано на конец того же года. Кроме того, перевозчик заказал ещё 12 стандартных A350-1000 для своей сети дальнемагистральных рейсов.