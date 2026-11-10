Российские спутники могут подешеветь на треть — производство ставят на поток

Сейчас на орбите почти 400 российских спутников

В российских регионах создают производственные мощности для серийного выпуска спутников. По предварительным оценкам, это позволит примерно на 30% снизить стоимость космических аппаратов и ускорить формирование отечественной орбитальной группировки. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию космической отрасли.

Российские спутники могут подешеветь на треть — производство ставят на поток
Источник изображения: ИИ Gemini

По словам главы правительства, сейчас российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 спутников. Около 30 из них входят в систему «Рассвет», предназначенную для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Власти рассчитывают, что в ближайшие два года группировка «Рассвет» заметно увеличится.

Наука и космосРоссиякосмосИсточники:ТАСС

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