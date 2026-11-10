Российские спутники могут подешеветь на треть — производство ставят на поток

В российских регионах создают производственные мощности для серийного выпуска спутников. По предварительным оценкам, это позволит примерно на 30% снизить стоимость космических аппаратов и ускорить формирование отечественной орбитальной группировки. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию космической отрасли.

По словам главы правительства, сейчас российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 спутников. Около 30 из них входят в систему «Рассвет», предназначенную для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Власти рассчитывают, что в ближайшие два года группировка «Рассвет» заметно увеличится.