Крупнейшее IPO в истории обойдется без Илона Маска? Anthropic — разработчик ИИ-модели Claude — выходит на биржу

Американская компания Anthropic, разработчик ИИ-модели Claude, раскрыла подробности подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO). Компания подала регистрационную форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). На бирже Nasdaq она планирует торговаться под тикером ANT. По данным Reuters, оценка Anthropic при выходе на биржу может составить $1,5–2 трлн, что сделает размещение одним из крупнейших в истории.

В первой половине этого года выручка Anthropic достигла $16,3 млрд, при этом компания отчиталась о чистом убытке в $80,7 млрд. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что значительная часть убытков связана с бухгалтерскими расходами по финансовым инструментам, выпущенным для привлечения капитала.

В документах также раскрываются масштабы затрат Anthropic на вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта. После ввода в эксплуатацию всех запланированных мощностей компания будет платить SpaceX около $3,1 млрд в месяц за использование графических процессоров Nvidia. К 2029 году совокупные расходы по соответствующим соглашениям могут достигнуть $120,5 млрд.

Anthropic объясняет инвестиции стремлением развивать ИИ, который, по мнению компании, способен ускорить научные открытия, стимулировать экономический рост и помочь в лечении серьёзных заболеваний. При этом разработчик признаёт потенциальные риски технологии: в частности, некоторые инциденты, связанные с ИИ, могут иметь катастрофические последствия и создать угрозу для способности всей страховой отрасли покрывать подобные риски.

Ранее одним из крупнейших IPO в истории называли IPO SpaceX — компании Илона Маска. В ходе первичного публичного размещения акций она привлекла $85,7 млрд. Но Anthropic может привлечь больше: по предварительным оценкам стоимость всего 5% акций Anthropic может составить $75-100 млрд.