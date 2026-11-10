Представлена спутниковая «тарелка» Starlink Mini 2: сменная батарея, защита IP67 и Wi-Fi 6

SpaceX представила Starlink Mini 2 — это второе поколение компактной спутниковой антенны для мобильного использования. Главным новшеством стал съёмный аккумулятор ёмкостью 71 Вт·ч, обеспечивающий до 4,5 часа автономной работы. Батарея крепится с помощью быстросъёмного механизма. При этом корпус антенны стал тоньше. Интегрированный маршрутизатор тоже проапгрейдили — теперь он поддерживает Wi-Fi 6 вместо Wi-Fi 5.

Аккумулятор весит 490 г, заряжается через USB-C мощностью до 60 Вт и оснащён светодиодными индикаторами состояния. В комплект входят сетевой адаптер на 60 Вт и трёхметровый кабель USB-C. Вместо прежнего подхода с автоматическим включением при подключении питания у Mini 2 появилась физическая кнопка. Габариты устройства составляют 314 × 263 × 23,1 мм — «тарелка» немного шире предыдущей, но почти на 13 мм тоньше. Вместе с батареей и подставкой антенна весит 1,6 кг.

Среди других улучшений — защита корпуса по стандарту IP67, зона покрытия Wi-Fi до 167 м², угол обзора 55 градусов, складная подставка и стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма для штатива. Таким образом, Mini 2 стала более приспособленной к использованию вдали от стационарных источников питания, хотя за дополнительную автономность пришлось заплатить увеличением массы.

В США Starlink уже открыла предзаказы на Mini 2, но пока только для отдельных клиентов по приглашениям. Стоимость антенны составляет $250 — примерно на $100 больше, чем цена первого Mini со скидкой. Дополнительный аккумулятор можно купить за $50. В дальнейшем SpaceX планирует расширить географию продаж.

Для работы портативной антенны требуется тариф Starlink Roam. Одновременно с появлением Mini 2 компания предлагает скидку на ежемесячную плату за этот тариф.