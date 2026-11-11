Премиум-седан Toyota с непремиальным мотором: Toyota Crown 2027 вышел в Китае с ценой 229 тыс. юаней (3,5 млн рублей)

Совместное предприятие FAW Toyota сообщило о начале продаж в Китае обновлённого седана Toyota Crown 2027 модельного года в Китае. Автомобиль поставляется на местный рынок в статусе полностью импортной модели. Цены — от 299 до 354 000 тыс. юаней (примерно 3,5–4,1 млн рублей по текущему курсу).

Седан построен на платформе TNGA-L с переднемоторной компоновкой и задним приводом. Габариты составляют 5030 × 1890 × 1480 мм, колёсная база — 3000 мм. Силовая установка — гибридная, на базе 2,5-литрового мотора. Мощность составляет 185 л. с., крутящий момент — 225 Н·м. Разгон до 100 км/ч — за 8,6 секунды.

В оснащение входят задние кресла с функциями массажа, подогрева и вентиляции, 64-цветная атмосферная подсветка и система активного шумоподавления ANC в сочетании с многослойной шумоизоляцией. Все версии также получили специальные эмблемы Crown на боковых стёклах. Для исполнения Zhizun предусмотрены двухцветные варианты кузова: серебристый с чёрной или белой крышей.

Электронные системы включают 18 функций помощи водителю, среди которых автоматическое предотвращение столкновений, адаптивный круиз-контроль и система удержания автомобиля в полосе. Топовая комплектация получила дистанционную парковку. Также заявлены цифровой ключ, распознавание лица и встроенный WeChat.