Представлен Honda RN0: подвеска Fox, мощный мотор Shimano, дисковые тормоза, карбоновая рама, «автомат» и масса всего 24 кг

Honda официально представила свой первый премиальный электрический горный велосипед RN0. Разработкой модели японская компания занималась совместно с немецким производителем дорогих электровелосипедов Rotwild. Новинка получила карбоновую раму-монокок, мощный привод Shimano и компоненты подвески Fox.

Рама RN0 выполнена из углеродного волокна, масса всего велосипеда — около 24 кг. Электропривод Shimano весит 2,3 кг, развивает пиковую мощность 750 Вт и крутящий момент до 100 Н·м. Питание обеспечивает тяговая батарея ёмкостью 720 Вт·ч.

Honda RN0 получил переднее 29-дюймовое колесо и заднее 27,5-дюймовое, четырёхпоршневые дисковые тормоза Shimano Deore XT. Спереди установлена вилка Fox 36 Float Factory Kashima с ходом 160 мм, сзади — амортизатор Fox Float X Kashima. Электроника поддерживает автоматический подбор уровня помощи в зависимости от рельефа и усилий велосипедиста, а также автоматическое переключение передач.

На верхнюю трубу рамы интегрирован цветной дисплей диагональю 2,2 дюйма. Он отображает скорость, оставшийся запас хода, режим поддержки и другие параметры поездки. Через приложение Shimano можно настраивать работу электропривода, а также блокировать и разблокировать электронные системы велосипеда.

Стоимость Honda RN0 пока не объявлена. Однако с учётом характеристик явно будет недешевым.