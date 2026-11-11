Впервые в истории робот создал автономное сооружение в космосе

Робот впервые в истории самостоятельно собрал и развернул конструкцию в космосе, не требуя прямого управления операторами с Земли. Экспериментальный модуль ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly — «автономное натяжное рефлекторное устройство для сборки в космосе»), разработанный командой Калифорнийского технологического института (Caltech), за несколько часов на орбите соединил композитные трубы, алюминиевые узлы и отражающую плёнку из кептона (термостойкого полимера), создав антенну диаметром 1,4 метра.

Аппарат стартовал 30 марта на борту ракеты-носителя Falcon 9 в рамках программы Transporter-16 компании SpaceX. После выхода на орбиту он был интегрирован в космический буксир Vigoride 7 производителя Momentus. Управление роботизированным манипулятором осуществлялось через короткие сеансы связи длительностью около 15 минут в сутки: инженеры передавали команды, а система самостоятельно позиционировала детали и фиксировала их на монтажной плите.

Источник изображения: DARPA / Colie Wertz

Демонстрация вошла в программу DARPA (Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США) NOM4D (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials, and Mass-efficient Design — «новые методы производства и проектирования на орбите и Луне»). Руководитель проекта Серджио Пеллегрин отметил, что текущий результат лишь проверяет базовые алгоритмы сборки перед переходом к масштабу в сотни метров или километры.

Ограничения полезной нагрузки при запуске диктуются размерами обтекателя ракеты, тогда как сборка деталей в невесомости позволяет создавать структуры практически любой площади.

Успешная автономная сборка открывает путь к созданию крупных оптических зеркал для астрономических обсерваторий, мощных солнечных батарей для орбитальных электростанций и радиотелескопов для приёма слабых сигналов из глубин Вселенной. Параллельно в рамках той же программы DARPA группа Университета Иллинойса в Урбане-Шампейн тестирует на Международной космической станции методы упрочнения углеродных труб в условиях открытого космоса.

Несмотря на то что команда не успела завершить полную сборку антенны из-за жёстких временных рамок, миссия подтвердила работоспособность ключевых этапов автономного строительства. Технология снимает зависимость от габаритов ракет-носителей и формирует техническую базу для будущей орбитальной инфраструктуры, необходимой для развития глобальных телекоммуникационных сетей и научных исследований.