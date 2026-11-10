В GTA VI официально можно будет играть на консолях Xbox One

Речь об облачном гейминге

Студия Rockstar неожиданно анонсировала возможность запуска GTA VI на консолях Xbox One, то есть на прошлом поколении. Правда, конечно, не напрямую.

Ранее Microsoft намекала на некую эксклюзивную сделку относительно GTA, и теперь стало понятно, что это такое. Rockstar объявила, что GTA VI можно будет запускать на Xbox One посредством сервиса облачного гейминга.

В GTA VI официально можно будет играть на консолях Xbox One
Источник изображения: Digital Foundry

Игра также будет доступна через XBOX Cloud Gaming на консолях XBOX Series X|S и XBOX One, используя графические настройки XBOX Series S. И, как и в случае со всеми облачными сервисами, скорость соединения и другие технические факторы могут влиять на производительность игры таким образом, который не повлияет на локальный игровой процесс. GTAVI также будет полностью поддерживать Remote Play на PlayStation и XBOX.

Таким образом, владельцы консолей Xbox прошлого поколения смогут насладиться новейшей игрой. Правда, во-первых, в рамках новых правил облачный сервис Xbox Cloud Gaming при активном гейминге обойдётся значительно дороже, а во-вторых, какими будут эти самые настройки Series S, пока совершенно неясно, но, учитывая многие игры последних лет, картинка, вероятно, будет заметно хуже, чем на Series X и PS5, не говоря уже о PS5 Pro.

Grand Theft Auto VI: Pre-Load Now

Облачный сервис Xbox доступен и на ПК, но поиграть в GTA VI на этой платформе не выйдет даже так.

К слову, теперь официально подтверждено, что на PS5 Pro игра тоже будет идти при 30 к/с, но владельцы этой консоли получат более качественную картинку.

Консоли и игрыxboxXboxИгрыИсточники:Rockstar

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