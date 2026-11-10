14 дней работы на одной зарядке, HyperOS 4, офлайн-навигация, NFC, водозащита. Умные часы Xiaomi Watch S5 выходят за пределы Китая

Умные часы Xiaomi Watch S5 с корпусом диаметром 41 мм обзавелись собственной страничкой на глобальной версии официального сайта компании — это можно приравнять к мировому релизу устройства: новинка выходит за пределами Китая. Глобальная версия доступна в трёх цветах: чёрном, белом «керамическом» и светло-голубом.

Новинка оснащена 1,32-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466 × 466 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит. Емкость аккумулятора составляет 590 мА·ч: Xiaomi обещает до 14 дней работы без подзарядки. Для сравнения, более крупная версия Watch S5 с корпусом 46 мм способна проработать до 21 дня.

Часы работают под управлением HyperOS 4 и поддерживают бесконтактную оплату через Google Pay благодаря встроенному модулю NFC. Также предусмотрены спутниковая навигация, прокладка маршрутов и возможность использования офлайн-карты. Корпус защищён от воды (5 ATM), предусмотрено более 150 режимов тренировок.

По предварительным утечкам, стоимость Xiaomi Watch S5 41 мм может составить около $269 (примерно 240 евро). Ожидается, что дополнительные подробности о часах (в первую очередь — стоимость) появятся 17 ноября во время премьеры глобальной линейки Xiaomi 18 Pro.