Google впервые за год выпустила четыре поколения ИИ-чипов, удвоив мощность без увеличения площади серверных стоек

Новые модели TPU 8tx и 8i Max обеспечивают аппаратную защиту данных для госструктур и вдвое увеличивают вычислительную плотность для тяжёлых задач искусственного интеллекта

Google представила два новых варианта собственных ИИ-чипов — TPU 8tx и TPU 8i Max, расширив линейку восьмого поколения до четырёх систем. Это первый случай в истории компании, когда все новые модели выпускаются в рамках одного года. Чипы TPU (tensor processing unit) разработаны специально для обучения и запуска нейросетей и напрямую конкурируют с решениями Nvidia на рынке ИИ-инфраструктуры.

Модель TPU 8tx ориентирована на государственные структуры и регулируемые отрасли, где требуется обработка приватных данных. В основе лежит тот же кремний, что и в тренировочном чипе TPU 8t, но архитектура дополнена аппаратным уровнем конфиденциальных вычислений. Данные и веса моделей физически изолируются от внешних процессов во время работы, что позволяет дообучать нейросети и запускать ИИ-агентов без передачи информации между кластерами. Улучшенная сетевая подсистема снижает задержки до 50% по сравнению со стандартной версией.

Google впервые за год выпустила четыре поколения ИИ-чипов, удвоив мощность без увеличения площади серверных стоек
Источник изображения: Google

Вторая новинка, TPU 8i Max, решает проблему нехватки памяти при работе с масштабными задачами. Два чипа объединены в единый модуль, что удваивает вычислительную мощность, объём встроенной памяти и пропускную способность. Такая конфигурация оптимизирована для ИИ-агентов, анализирующих целые кодовые базы, и систем обработки видеопотоков длительностью в несколько часов. При этом в корпус стандартной стойки помещается в 2 раза больше кремния, что повышает плотность вычислений на квадратный метр и эффективность использования энергии.

По словам главного технолога Google по ИИ и инфраструктуре Амина Вадаата, экосистема TPU уже насчитывает почти 100 клиентов, среди которых лаборатории разработки передовых моделей, финансовые организации, ритейлеры и университеты. Компания продолжает развивать партнёрскую сеть из четырёх дизайнеров для совместного совершенствования архитектуры. Точные сроки поставок и стоимость новых решений пока не раскрываются, однако расширение линейки закрепляет позицию Google как ключевого альтернативного поставщика оборудования для масштабирования ИИ-сервисов.

Предыдущая публикация: Siemens приобретает компанию Lauterbach, специализирующуюся на отладке микросхем, для развития своего подразделения EDAСледующая публикация: Юристы подали первые иски против Nvidia на фоне расследования связей гендиректора с китайской разведкой
Главное
Все новости
21 минуту назадЮристы подали первые иски против Nvidia на фоне расследования связей гендиректора с китайской разведкой
35 минут назадSiemens приобретает компанию Lauterbach, специализирующуюся на отладке микросхем, для развития своего подразделения EDA
33 мощнейших двигателя Raptor 3 крупным планом: SpaceX показала фото ускорителя Super Heavy B22, который будут ловить «Мехазиллой»01:07633 мощнейших двигателя Raptor 3 крупным планом: SpaceX показала фото ускорителя Super Heavy B22, который будут ловить «Мехазиллой» До исторического запуска Starship осталось три дня
00:373Премиум-седан Toyota с непремиальным мотором: Toyota Crown 2027 вышел в Китае с ценой 229 тыс. юаней (3,5 млн рублей)
00:221Титан, 5 граммов, водозащита и ЭКГ: представлено умное кольцо Rogbid VitalRing
10 ноя 23:585Мало было проблем с GeForce RTX 5090 и 5080: у владельца GeForce RTX 5070 расплавился разъём питания
Представлена спутниковая «тарелка» Starlink Mini 2: сменная батарея, защита IP67 и Wi-Fi 610 ноя 23:495Представлена спутниковая «тарелка» Starlink Mini 2: сменная батарея, защита IP67 и Wi-Fi 6 Starlink Mini 2 стала автономнее, но прибавила в весе и цене
10 ноя 23:3514 дней работы на одной зарядке, HyperOS 4, офлайн-навигация, NFC, водозащита. Умные часы Xiaomi Watch S5 выходят за пределы Китая
10 ноя 22:368Представлен Honda RN0: подвеска Fox, мощный мотор Shimano, дисковые тормоза, карбоновая рама, «автомат» и масса всего 24 кг
10 ноя 22:262Вместо обычных камер наблюдения теперь есть ездящая и летающая. Ring представила дрон Ring Drone Cam и ровер Ring Rover Cam
10 ноя 22:2013Зачем покупать дорогую оперативку, если есть SSD? AMD представила технологию MEXT, которая способна заменить до 75% ОЗУ в серверах флеш-накопителями
256 ядер, 1 ГБ кэша, архитектура Zen 6 и прирост IPC на целых 27%: AMD представила серверные процессоры EPYC Venice10 ноя 22:117256 ядер, 1 ГБ кэша, архитектура Zen 6 и прирост IPC на целых 27%: AMD представила серверные процессоры EPYC Venice Почти 20-кратный рост производительности за шесть поколений
10 ноя 22:101В GTA VI официально можно будет играть на консолях Xbox One
Чёрные дыры могут делиться надвое — физики нашли лазейку в законах термодинамики10 ноя 21:00Чёрные дыры могут делиться надвое — физики нашли лазейку в законах термодинамики Расчёты показывают, что фрагментация возможна для чёрных дыр, вращающихся почти с предельной скоростью
10 ноя 20:5229Российская микроэлектроника готовится к крупной сделке: ОМК может купить фабрику разработчика российских процессоров «ЭЛВИС»
10 ноя 20:4241Лазерная сварка, 46-тонные штампы и роботы: АвтоВАЗ рассказал о производстве Lada Azimut
10 ноя 20:3016В России создают мегаваттный атомный двигатель
Так выглядит двигатель на жидком метане для европейских многоразовых ракет: Prometheus прошел новые испытания, он развивает 100 тонн тяги10 ноя 20:145Так выглядит двигатель на жидком метане для европейских многоразовых ракет: Prometheus прошел новые испытания, он развивает 100 тонн тяги Европейский ракетный двигатель научился запускаться без стартовой системы
10 ноя 19:535Плотность энергии вырастет, запас хода электромобилей увеличится: литий-металлические батареи научились заряжаться за 15 минут
10 ноя 19:346Российские спутники могут подешеветь на треть — производство ставят на поток
10 ноя 19:302Модель на 800 млн параметров обошла Qwen 9B и Gemma 4 в генерации команд для Linux
10 ноя 19:25323 155 километров и почти сутки в небе: A350-1000ULR установил рекорд дальности беспосадочного перелёта
10 ноя 19:1435 ГВт вычислительной мощности над Землёй: SpaceX может создать космический суперкомпьютер к 2028 году
С Восточного впервые запустят частные спутники — ракету запустят до конца 2026 года10 ноя 18:578С Восточного впервые запустят частные спутники — ракету запустят до конца 2026 года Кому принадлежат эти спутники, не сообщается
10 ноя 18:5022«Яндекс» признал безвозвратную потерю части данных клиентов Yandex Cloud после атак беспилотников
10 ноя 17:574Создатель Cyanogen бросил вызов Windows: представлен Linux с ИИ-агентами на уровне операционной системы
10 ноя 17:512TSMC вложит до $1 млрд в создателей ChatGPT и Claude
10 ноя 17:3310Посылки больше не придется искать в разных ПВЗ: «Яндекс Маркет» и СДЭК объединили выдачу заказов
10 ноя 17:2514Binance призвала срочно обновить iPhone: уязвимость iOS позволяет красть пароли от криптокошельков
10 ноя 17:082Пульсары позволили установить предел массы двойных чёрных дыр в ранней Вселленой
10 ноя 16:4119Любимая игра дороже безопасности: треть российских геймеров скачивает приложения из непроверенных источников
10 ноя 16:21Три кубита — один импульс: российские учёные добились рекордной точности квантовых вычислений