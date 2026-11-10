Лазерная сварка, 46-тонные штампы и роботы: АвтоВАЗ рассказал о производстве Lada Azimut

АвтоВАЗ рассказал о том, как организовано производство первого кроссовера — Lada Azimut. На заводе внедрили лазерную сварку, установили новые пресс-формы, создали отдельный участок монтажа панорамной крыши и запустили автоматизированную линию сборки колёс.

Azimut стал первой моделью Lada с панорамной крышей и люком. Из-за изменения конструкции кузова инженерам пришлось повысить его жёсткость — в итоге она стала самой высокой среди автомобилей марки. Для установки крыши применили лазерную сварку: 18-сантиметровый шов должен обеспечить необходимую прочность и точность соединения деталей. Саму панорамную крышу монтируют на отдельном участке с помощью автоматического манипулятора. Процесс занимает около четырёх минут, а кузов на это время перенаправляют в сторону от основного конвейера, чтобы не замедлять сборку.

Изменения затронули и производство пластиковых деталей. Для Azimut изготавливают самый большой бампер в истории АвтоВАЗа, причём его производство требует оснастки массой около 40 тонн. Деталь отливают за 77 секунд, после чего окрашивают и комплектуют светотехникой, декоративными элементами и деталями вентиляции моторного отсека. Модульная сборка позволяет устанавливать на автомобиль уже подготовленные крупные узлы.

Завод также впервые освоил изготовление собственных штампов формата XL для крупных кузовных деталей. Всего для производства Azimut подготовили 200 новых штампов, самый тяжёлый из которых весит 46 тонн. Некоторые из них способны за один ход пресса формовать сразу три крупные детали.

Новые технологии появились и на участке сборки колёс. Роботизированная линия, созданная в рамках проекта Azimut, уже используется для моделей Vesta и Iskra. Она рассчитана на диски диаметром от 15 до 22 дюймов и оснащена системами машинного зрения. Автоматизированы практически все основные операции — от монтажа шин до накачки и балансировки колёс.