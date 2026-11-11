Юристы подали первые иски против Nvidia на фоне расследования связей гендиректора с китайской разведкой

Акции Nvidia упали на 4% в первый торговый день после объявления совета директоров о расследовании связей генерального директора Дженсена Хуанга с исполнительным сотрудником американской разведки Элис Хуанг. На фоне снижения котировок крупные юридические фирмы уже в понедельник начали подавать коллективные иски от имени инвесторов, обвиняя компанию и её главу во введении рынка в заблуждение. Первым документ подала нью-йоркская фирма Rosen Law Firm, представляющая розничного инвестора Марка Кистенахмера, совершившего 7 сделок на общую сумму около $20 000.

В иске утверждается, что компания и руководство скрывали реальный характер отношений между Дженсена и Элис, которая занимала высокие посты в сингапурской компании Megaspeed, специализирующейся на дата-центрах. Истцы ссылаются на публичные заявления представителя Nvidia Джона Риццо и самого Дженсена Хуанга о том, что взаимодействие с Megaspeed не сопровождалось перенаправлением чипов. По мнению юристов, эти формулировки стали ложными после того, как стало известно о романтической связи руководителей и о том, что американские спецслужбы более года наблюдали за Элис. Заявленная правовая теория опирается на принцип обмана рынка: инвесторы покупали акции по завышенной цене из-за неполной информации и понесли убытки при раскрытии правды.

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Падение котировок составило $7,97 на акцию или 4,27%, что создаёт основу для расчёта потенциальных выплат. Поскольку Nvidia входит в число самых дорогих компаний мира, размер возможного урегулирования может оказаться крайне высоким. Выплаты обычно осуществляются за счёт страховых полисов директоров и должностных лиц, а не из личных средств топ-менеджеров или совета директоров. Это означает, что финансовое бремя ляжет на акционеров через рост страховых премий, но прямая уголовная или личная ответственность для генерального директора исключается, так как дело носит гражданский характер.

Эксперт по ценным бумагам Роберт Бартлетт выделяет 3 направления рисков для компании. Первое — это уже заявленный иск о мошенничестве с ценными бумагами. Второе касается корпоративного управления: необходимо установить, когда совет директоров узнал о связи с Megaspeed и почему критический риск не был оперативно доведён до членов правления. Третий сценарий, который кардинально изменит ситуацию, возможен только если внутреннее расследование докажет, что Дженсен Хуанг знал о разведывательном интересе к Элис. Совет директоров заявил, что пока что не видит оснований полагать, что национальная безопасность или коммерческие тайны Nvidia были скомпрометированы.

Объявления юридических фирм о начале расследований и первые поданные документы не гарантируют успешного дела. Статус ведущего истца определяется судом на основе размера потерь конкретного акционера, поэтому конкуренция среди фирм будет продолжаться. Возможное вмешательство Комиссии по ценным бумагам и биржам США сейчас маловероятно из-за текущей политической конъюнктуры, однако процессуальные сроки оставляют окно для действий будущих регуляторов.