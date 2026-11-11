Siemens приобретает компанию Lauterbach, специализирующуюся на отладке микросхем, для развития своего подразделения EDA

Сделка позволит инженерам проверять микропроцессоры и управляющий код одновременно, ускоряя вывод автомобилей и устройств искусственного интеллекта на рынок

Немецкий промышленный концерн Siemens согласовал приобретение Lauterbach, компании из Хёненкирхена, производящей инструменты для поиска ошибок в микропроцессорах и прошивках. Сумма сделки не раскрывается, однако по итогам прошлого года выручка Lauterbach составила около 60 млн евро при штате в 170 сотрудников. Транзакция закроется в первой половине 2027 года после получения необходимых регуляторных разрешений.

Покупка интегрирует продукты Lauterbach, включая флагманскую систему отладки TRACE32, в подразделение электронной автоматизации проектирования (EDA) Siemens, которое занимается созданием программного обеспечения для разработки и тестирования микросхем. Инженеры используют эти инструменты для анализа работы чипов в реальном времени и отслеживания сбоев в коде. Добавление отладочного ПО к существующим аппаратным симуляторам Siemens позволит проверять микропроцессор и программное обеспечение параллельно, ещё до запуска физического производства кремниевых пластин.

Siemens приобретает компанию Lauterbach, специализирующуюся на отладке микросхем, для развития своего подразделения EDA
Источник изображения: Siemens

Такой подход становится критически важным, поскольку границы между аппаратной частью и кодом стираются. Современные автомобили, устройства интернета вещей и системы искусственного интеллекта требуют совместного проектирования процессоров и алгоритмов. Ранняя верификация связки железо плюс софт сокращает циклы разработки и минимизирует риски дорогостоящих переносов продукции на конвейер.

Руководство Siemens Digital Industries планирует расширить портфель решений для проектирования полупроводников, объединив аппаратную проверку и программную отладку в единую экосистему. Сооснователи Lauterbach останутся в компании после завершения сделки, а фокус на обслуживании более 1200 клиентов из автопрома, телекоммуникаций и чиповой отрасли сохранится. Покупка встраивается в общую стратегию Siemens по развитию промышленных ИИ-решений и робототехники.

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