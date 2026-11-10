Вместо обычных камер наблюдения теперь есть ездящая и летающая. Ring представила дрон Ring Drone Cam и ровер Ring Rover Cam ⁠ 1

Компания Ring Robotics, принадлежащая Amazon, представила парочку новых роботов: Ring Drone Cam и Ring Rover Cam. Это соответственно летающий робот и робот на колёсиках.

Оба варианта, что тоже ясно из названия, позиционируются, как домашние камеры наблюдения. Ring Drone Cam — это летающая камера видеонаблюдения для помещений, обеспечивающая проактивный контроль всего дома, летая по заданным маршрутам в места, недоступные для стационарной камеры.

Ring Rover Cam — это специально разработанный робот для обеспечения безопасности бизнеса, который автономно патрулирует территорию, расследует нарушения и транслирует видео в разрешении до 4K.

Оба робота опираются на AI Pilot, которая представляет собой ИИ-систему, составляющую карту окружающего пространства. Благодаря ей роботы сами способны огибать препятствия и предлагать маршруты патрулирования.

Патрулирование — это фактически основной сценарий в обоих случаях. Роботы не зря умеют передвигаться самостоятельно. Они задуманы такими, чтобы иметь возможность патрулировать территорию какого-либо помещения в отсутствие владельцев. Разница в том, что дрон ориентирован на домашнее использование, а ровер больше на корпоративный рынок.

Поставки Ring Drone Cam начнутся 27 января по цене 250 долларов, а Ring Rover Cam обойдётся в 1000 долларов и появится в продаже 16 декабря.