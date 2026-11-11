Титан, 5 граммов, водозащита и ЭКГ: представлено умное кольцо Rogbid VitalRing

ЭКГ на пальце

Компания Rogbid выпустила смарт-кольцо VitalRing стоимостью $130. Устройство выполнено из титана и весит около 5 г. Главной особенностью новинки стала возможность регистрировать ЭКГ.

Титан, 5 граммов, водозащита и ЭКГ: представлено умное кольцо Rogbid VitalRing
Источник изображения: Rogbid

Помимо ЭКГ, VitalRing отслеживает пульс, уровень кислорода в крови (SpO₂), вариабельность сердечного ритма, температуру тела и уровень стресса. Также устройство собирает данные о женском здоровье. Есть функция мониторинга сна, предусмотрен подсчёт шагов, пройденного расстояния и потраченных калорий.

Кольцо поддерживает передачу выбранных показателей здоровья родственникам через функцию удалённого мониторинга. Есть и управление жестами: с их помощью можно, например, дистанционно активировать камеру подключённого смартфона. Защита от воды — 5 ATM, поэтому с кольцом можно плавать.

В комплект входит зарядный футляр со встроенным аккумулятором ёмкостью 400 мА·ч. При этом Rogbid пока не раскрыла время автономной работы самого кольца. VitalRing уже доступно в интернет-магазине производителя в трёх цветах — золотом, серебристом и чёрном. Кольцо предлагается в размерах от 8 до 13.

Носимая электроникаRogbidИсточники:NotebookcheckRogbid

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