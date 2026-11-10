256 ядер, 1 ГБ кэша, архитектура Zen 6 и прирост IPC на целых 27%: AMD представила серверные процессоры EPYC Venice

AMD раскрыла подробности архитектуры Zen 6 и объявила о начале поставок серверных процессоров шестого поколения EPYC 9006 под кодовым названием Venice. Новинки предназначены для облачных вычислений и инфраструктуры искусственного интеллекта. В максимальной конфигурации они получили до 256 ядер и 1024 МБ кэша третьего уровня, заявленный прирост IPC по сравнению с Zen 5 достигает 27%.

AMD подготовила два варианта архитектуры: Zen 6 для систем, которым важны высокая производительность отдельных ядер и низкие задержки, и Zen 6C с максимальным количеством вычислительных ядер. В первом случае один процессор Venice может содержать до 96 ядер с частотой до 5,3 ГГц и 384 МБ кэша третьего уровня. Во втором — до 256 ядер с частотой до 4,1 ГГц и 1 ГБ кэша L3.

По данным AMD, средний прирост IPC у Zen 6C составляет около 27% относительно Zen 5. В корпоративных и облачных нагрузках преимущество достигает 20%, а в задачах искусственного интеллекта — 31%. Архитектура также получила увеличенные буферы и очереди команд, расширенные блоки планирования, поддержку полного набора вычислений AVX-512 FP16 и дополнительные инструкции для обработки матричных операций и операций INT8. Объём кэша L2 — 1 МБ на ядро. Среди других изменений — расширенные средства виртуализации, профилирования и аппаратной защиты данных.

Для Venice предусмотрены две платформы. Старшая SP7 рассчитана на конфигурации с одним или двумя процессорами и поддерживает до 16 каналов DDR5 MRDIMM, PCIe 6.0 и процессоры с тепловым пакетом до 600 Вт. Более компактная SP8 ограничена восемью каналами памяти и мощностью до 400 Вт, но также поддерживает PCIe 6.0 и CXL 3.1. В зависимости от конфигурации SP8 сможет работать с процессорами Zen 6C на 128 ядер или классическими Zen 6 на 96 ядер. Обе платформы поддерживают память DDR5 RDIMM со скоростью до 8000 MT/s, а SP7 — MRDIMM второго поколения со скоростью до 12 800 MT/s.

AMD поработала над энергопотреблением. Компания представила три технологии управления питанием: Unified Power Provisioning для более эффективного использования доступной мощности стойки, Utilization-Based Power Scaling для изменения энергопотребления в зависимости от загрузки ядер и Frequency-Adaptive Spectrum Technology, позволяющую объединять в одном процессоре ядра с разными частотными характеристиками. По замерам AMD, EPYC Venice обеспечивает до 2,2 раза более высокую производительность в HPC-задачах по сравнению с Intel Xeon Granite Rapids. В отдельных тестах преимущество достигает 3,2 раза, а в ИИ-нагрузках — 4,4 раза.

Компания также сравнила шестое поколение EPYC с собственными процессорами предыдущих поколений. По её оценке, за шесть поколений производительность в универсальных вычислениях выросла почти в 20 раз, в научных задачах — в 18,6 раза, а пропускная способность памяти на сокет выросла в 9,6 раза.