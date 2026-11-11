SpaceX доставила на стартовую площадку первый ускоритель Super Heavy V3 для исторического двойного захвата

Первый Super Heavy V3, который вернётся к Mechazilla, показали на эффектных фото ⁠ 2

SpaceX переместила ускоритель Super Heavy Booster 22 на стартовую площадку Starbase в Техасе для подготовки к 15-му испытательному полёту Starship и выложила свежие фото.

Это первый Super Heavy версии V3, которому предстоит вернуться непосредственно к стартовой башне для захвата механическими манипуляторами Mechazilla. После установки специалисты провели заключительные испытания системы захвата, включая проверку сжатия ускорителя удерживающими рычагами на высоте, соответствующей будущей посадке.

Starship V3 представляет собой двухступенчатую многоразовую сверхтяжёлую ракету высотой около 124 м и диаметром 9 м. Первая ступень Super Heavy оснащена 33 двигателями Raptor, а верхняя ступень Ship предназначена для вывода полезной нагрузки на орбиту.

Старт Flight 15 запланирован на 13 ноября. Примерно через 6,5 минуты после старта Super Heavy должен выполнить тормозной манёвр и вернуться к башне для захвата. Затем Ship планирует выйти на орбиту высотой около 275 км, развернуть 26 спутников Starlink V3 и совершить примерно 14 витков вокруг Земли.

Главная особенность миссии заключается в попытке впервые вернуть обе ступени Starship непосредственно на стартовую площадку. Примерно через 22,5 часа после запуска верхняя ступень должна войти в атмосферу, пройти над Тихим океаном и вернуться к Starbase для захвата башней. Если оба манёвра пройдут успешно, SpaceX впервые продемонстрирует полное возвращение орбитальной ракетной системы с помощью одной стартовой башни.