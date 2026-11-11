Первый Super Heavy V3, который вернётся к Mechazilla, показали на эффектных фото

SpaceX доставила на стартовую площадку первый ускоритель Super Heavy V3 для исторического двойного захвата

SpaceX переместила ускоритель Super Heavy Booster 22 на стартовую площадку Starbase в Техасе для подготовки к 15-му испытательному полёту Starship и выложила свежие фото.

Первый Super Heavy V3, который вернётся к Mechazilla, показали на эффектных фото
Источник изображения: SpaceX

Это первый Super Heavy версии V3, которому предстоит вернуться непосредственно к стартовой башне для захвата механическими манипуляторами Mechazilla. После установки специалисты провели заключительные испытания системы захвата, включая проверку сжатия ускорителя удерживающими рычагами на высоте, соответствующей будущей посадке.

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Источник изображения: SpaceX

Starship V3 представляет собой двухступенчатую многоразовую сверхтяжёлую ракету высотой около 124 м и диаметром 9 м. Первая ступень Super Heavy оснащена 33 двигателями Raptor, а верхняя ступень Ship предназначена для вывода полезной нагрузки на орбиту.

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Источник изображения: SpaceX

Старт Flight 15 запланирован на 13 ноября. Примерно через 6,5 минуты после старта Super Heavy должен выполнить тормозной манёвр и вернуться к башне для захвата. Затем Ship планирует выйти на орбиту высотой около 275 км, развернуть 26 спутников Starlink V3 и совершить примерно 14 витков вокруг Земли.

Фото 1
Источник изображения: SpaceX

Главная особенность миссии заключается в попытке впервые вернуть обе ступени Starship непосредственно на стартовую площадку. Примерно через 22,5 часа после запуска верхняя ступень должна войти в атмосферу, пройти над Тихим океаном и вернуться к Starbase для захвата башней. Если оба манёвра пройдут успешно, SpaceX впервые продемонстрирует полное возвращение орбитальной ракетной системы с помощью одной стартовой башни. 

Наука и космосИсточники:SpaceX

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