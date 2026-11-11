OpenAI выпустила портативную консоль Codex Edition, на которой можно играть в созданные ИИ игры

ModRetro Chromatic: Codex Edition стоит $200 и позволяет разрабатывать игры с помощью Codex, проверять их на компьютере и запускать на портативной консоли без подключения к ПК

OpenAI представила в своём магазине специальную версию портативной консоли ModRetro Chromatic, предназначенную для создания собственных игр с помощью Codex. Пользователь описывает идею текстом, а затем с помощью ИИ и плагина ModRetro Chromatic разрабатывает игровые сцены, графику и логику в редакторе GB Studio. Готовую игру можно собрать в ROM — файл, который запускается в эмуляторе, передаётся другим пользователям или записывается на физический картридж.

Разработка проходит в несколько этапов: сначала игру проверяют в браузерном эмуляторе, затем при необходимости транслируют с компьютера на Chromatic, чтобы протестировать управление, изображение и звук. После этого ROM можно записать на программируемый картридж Codex и играть на консоли без компьютера. Для запуска игр с картриджа необходимо обновить прошивку устройства и активировать режим разработчика.

OpenAI выпустила портативную консоль Codex Edition, на которой можно играть в созданные ИИ игры
Источник изображения: OpenAI

В качестве примеров OpenAI показала 3 игры, созданные с помощью Codex: Seedy’s Sweet Garden — головоломку с комбинациями плиток, Hollow Descent — игру с исследованием подземелий, монстрами и заклинаниями, а также Codex Dance — ритм-игру. В комплект Codex Edition входят программируемый картридж и чехол Chromatic.

Консоль оснащена 2,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 160 × 144 пикселя и защитным стеклом Gorilla Glass. Она работает от 3 батареек AA, поддерживает картриджи Game Boy, Game Boy Color и Chromatic, оборудована разъёмом USB-C и выходом для наушников 3,5 мм. Цена комплекта составляет $200. Ожидаемая дата поступления консоли в продажу — 19 ноября. Доставка предусмотрена в США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Великобританию и страны Евросоюза.

Предыдущая публикация: Под землёй стартовало строительство гигантского детектора нейтрино DUNE усилиями ЦЕРН и ФермилабСледующая публикация: Nvidia передала независимому фонду систему защиты автономных ИИ-агентов
Главное
Все новости
8 минут назадNvidia передала независимому фонду систему защиты автономных ИИ-агентов
29 минут назад1Под землёй стартовало строительство гигантского детектора нейтрино DUNE усилиями ЦЕРН и Фермилаб
36 минут назадВпервые в истории робот создал автономное сооружение в космосе
06:067Юристы подали первые иски против Nvidia на фоне расследования связей гендиректора с китайской разведкой
06:01Google впервые за год выпустила четыре поколения ИИ-чипов, удвоив мощность без увеличения площади серверных стоек
05:52Siemens приобретает компанию Lauterbach, специализирующуюся на отладке микросхем, для развития своего подразделения EDA
33 мощнейших двигателя Raptor 3 крупным планом: SpaceX показала фото ускорителя Super Heavy B22, который будут ловить «Мехазиллой»01:07733 мощнейших двигателя Raptor 3 крупным планом: SpaceX показала фото ускорителя Super Heavy B22, который будут ловить «Мехазиллой» До исторического запуска Starship осталось три дня
00:375Премиум-седан Toyota с непремиальным мотором: Toyota Crown 2027 вышел в Китае с ценой 229 тыс. юаней (3,5 млн рублей)
00:221Титан, 5 граммов, водозащита и ЭКГ: представлено умное кольцо Rogbid VitalRing
10 ноя 23:587Мало было проблем с GeForce RTX 5090 и 5080: у владельца GeForce RTX 5070 расплавился разъём питания
Представлена спутниковая «тарелка» Starlink Mini 2: сменная батарея, защита IP67 и Wi-Fi 610 ноя 23:497Представлена спутниковая «тарелка» Starlink Mini 2: сменная батарея, защита IP67 и Wi-Fi 6 Starlink Mini 2 стала автономнее, но прибавила в весе и цене
10 ноя 23:3514 дней работы на одной зарядке, HyperOS 4, офлайн-навигация, NFC, водозащита. Умные часы Xiaomi Watch S5 выходят за пределы Китая
10 ноя 22:368Представлен Honda RN0: подвеска Fox, мощный мотор Shimano, дисковые тормоза, карбоновая рама, «автомат» и масса всего 24 кг
10 ноя 22:262Вместо обычных камер наблюдения теперь есть ездящая и летающая. Ring представила дрон Ring Drone Cam и ровер Ring Rover Cam
10 ноя 22:2013Зачем покупать дорогую оперативку, если есть SSD? AMD представила технологию MEXT, которая способна заменить до 75% ОЗУ в серверах флеш-накопителями
256 ядер, 1 ГБ кэша, архитектура Zen 6 и прирост IPC на целых 27%: AMD представила серверные процессоры EPYC Venice10 ноя 22:1110256 ядер, 1 ГБ кэша, архитектура Zen 6 и прирост IPC на целых 27%: AMD представила серверные процессоры EPYC Venice Почти 20-кратный рост производительности за шесть поколений
10 ноя 22:102В GTA VI официально можно будет играть на консолях Xbox One
Чёрные дыры могут делиться надвое — физики нашли лазейку в законах термодинамики10 ноя 21:001Чёрные дыры могут делиться надвое — физики нашли лазейку в законах термодинамики Расчёты показывают, что фрагментация возможна для чёрных дыр, вращающихся почти с предельной скоростью
10 ноя 20:5230Российская микроэлектроника готовится к крупной сделке: ОМК может купить фабрику разработчика российских процессоров «ЭЛВИС»
10 ноя 20:4243Лазерная сварка, 46-тонные штампы и роботы: АвтоВАЗ рассказал о производстве Lada Azimut
10 ноя 20:3017В России создают мегаваттный атомный двигатель
Так выглядит двигатель на жидком метане для европейских многоразовых ракет: Prometheus прошел новые испытания, он развивает 100 тонн тяги10 ноя 20:146Так выглядит двигатель на жидком метане для европейских многоразовых ракет: Prometheus прошел новые испытания, он развивает 100 тонн тяги Европейский ракетный двигатель научился запускаться без стартовой системы
10 ноя 19:536Плотность энергии вырастет, запас хода электромобилей увеличится: литий-металлические батареи научились заряжаться за 15 минут
10 ноя 19:346Российские спутники могут подешеветь на треть — производство ставят на поток
10 ноя 19:302Модель на 800 млн параметров обошла Qwen 9B и Gemma 4 в генерации команд для Linux
10 ноя 19:25323 155 километров и почти сутки в небе: A350-1000ULR установил рекорд дальности беспосадочного перелёта
10 ноя 19:1435 ГВт вычислительной мощности над Землёй: SpaceX может создать космический суперкомпьютер к 2028 году
С Восточного впервые запустят частные спутники — ракету запустят до конца 2026 года10 ноя 18:578С Восточного впервые запустят частные спутники — ракету запустят до конца 2026 года Кому принадлежат эти спутники, не сообщается
10 ноя 18:5022«Яндекс» признал безвозвратную потерю части данных клиентов Yandex Cloud после атак беспилотников
10 ноя 17:574Создатель Cyanogen бросил вызов Windows: представлен Linux с ИИ-агентами на уровне операционной системы
10 ноя 17:512TSMC вложит до $1 млрд в создателей ChatGPT и Claude
10 ноя 17:3310Посылки больше не придется искать в разных ПВЗ: «Яндекс Маркет» и СДЭК объединили выдачу заказов