OpenAI выпустила портативную консоль Codex Edition, на которой можно играть в созданные ИИ игры

ModRetro Chromatic: Codex Edition стоит $200 и позволяет разрабатывать игры с помощью Codex, проверять их на компьютере и запускать на портативной консоли без подключения к ПК

OpenAI представила в своём магазине специальную версию портативной консоли ModRetro Chromatic, предназначенную для создания собственных игр с помощью Codex. Пользователь описывает идею текстом, а затем с помощью ИИ и плагина ModRetro Chromatic разрабатывает игровые сцены, графику и логику в редакторе GB Studio. Готовую игру можно собрать в ROM — файл, который запускается в эмуляторе, передаётся другим пользователям или записывается на физический картридж.

Разработка проходит в несколько этапов: сначала игру проверяют в браузерном эмуляторе, затем при необходимости транслируют с компьютера на Chromatic, чтобы протестировать управление, изображение и звук. После этого ROM можно записать на программируемый картридж Codex и играть на консоли без компьютера. Для запуска игр с картриджа необходимо обновить прошивку устройства и активировать режим разработчика.

Источник изображения: OpenAI

В качестве примеров OpenAI показала 3 игры, созданные с помощью Codex: Seedy’s Sweet Garden — головоломку с комбинациями плиток, Hollow Descent — игру с исследованием подземелий, монстрами и заклинаниями, а также Codex Dance — ритм-игру. В комплект Codex Edition входят программируемый картридж и чехол Chromatic.

Консоль оснащена 2,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 160 × 144 пикселя и защитным стеклом Gorilla Glass. Она работает от 3 батареек AA, поддерживает картриджи Game Boy, Game Boy Color и Chromatic, оборудована разъёмом USB-C и выходом для наушников 3,5 мм. Цена комплекта составляет $200. Ожидаемая дата поступления консоли в продажу — 19 ноября. Доставка предусмотрена в США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Великобританию и страны Евросоюза.