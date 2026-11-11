Данные мозга пользователей тайно передают нейросетям: отчет Science показал, как рынок нейроинтерфейсов обходит защиту приватности

Компании по производству потребительских ЭЭГ-гарнитур используют анонимизированные сигналы для обучения искусственного интеллекта, при этом треть производителей не раскрывает правила обработки таких данных в своих политиках конфиденциальности

Отчет журнала Science выявил скрытую практику сбора данных у производителей устройств для отслеживания мозговой активности. Несколько компаний, выпускающих гарнитуры с электроэнцефалографией, используют анонимизированные показатели пользователей для обучения моделей искусственного интеллекта, не уведомляя об этом. Яркий пример — устройство Muse от компании InteraXon стоимостью $475, которое помогает улучшать сон и концентрацию. Производитель признался о передаче данных только после запроса издания.

Аудит политик конфиденциальности десятков аналогичных компаний показал, что около 33% из них не разъясняют, куда именно направляются записанные мозговые сигналы. В 11 случаях документы касались только взаимодействия с веб-сайтом, а у 4 разработчиков политики защиты данных отсутствовали полностью. Индустрия существует с начала 2010-х годов, но приток инвестиций в искусственный интеллект изменил подход к использованию собираемой информации.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Производители обосновывают сбор данных необходимостью тренировки алгоритмов на массивах пользовательских сигналов. По их словам, это повышает точность продуктов: например, стартап Piramidal в пилотном исследовании прошлого года успешно определил 9 из 10 приступов эпилепсии, обучив модель на тысячах часов записей. Эксперты отмечают, что потребительские гарнитуры сильно уступают медицинским аппаратам по качеству сигнала. Устройства вроде Muse оснащены всего несколькими датчиками ради комфорта, тогда как лабораторные шапки содержат до 24 электродов. Кроме того, исследования, лежащие в основе большинства коммерческих продуктов, часто не соответствуют высоким научным стандартам.

Несмотря на технические ограничения текущих сенсоров, специалисты по цифровой безопасности предупреждают о долгосрочных рисках. Если алгоритмы уже способны анализировать паттерны поведения по кликам в интернете, то обработка прямых мозговых сигналов может стать следующим рубежом защиты личной информации. Отсутствие прозрачных правил передачи биометрических данных создает вакуум, который могут использовать рекламные сети или корпорации ИИ для создания более точных профилей пользователей.

Ситуация демонстрирует пробел в регулировании рынка носимых устройств нового поколения. Пока законодательство не успевает за развитием нейроинтерфейсов, пользователи вынуждены полагаться на добровольную прозрачность производителей. Публикация отчёта Science запускает дискуссию о необходимости стандартов обработки биометрической информации, которая в будущем может потребовать отдельного правового статуса наравне с генетическими данными.