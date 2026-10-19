Redmi K100 оснастят 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц

АКБ на 10 000 мА·ч, 100 Вт и стереодинамики Bose. Монстра автономности Redmi K100 показали перед презентацией

Redmi раскрыла новый вариант оформления смартфона Redmi K100, который представят в Китае 27 октября. Версия Firefly Green получила светло-зелёную заднюю панель, плоский экран с фронтальной камерой в центральном отверстии и широкий горизонтальный блок основных камер. Корпус дополнен металлической рамкой, а логотип Bose рядом с камерным модулем указывает на внимание производителя к качеству звука.

Компания подтвердила использование платформы Snapdragon 8 Elite и отдельного дисплейного чипа D2. Такая двухчиповая конфигурация предназначена для аппаратного масштабирования изображения и интерполяции кадров в поддерживаемых играх.

Redmi K100 оснастят 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц. Технология Super Pixel, как утверждается, должна обеспечить чёткость, сопоставимую с 2K, при энергопотреблении на уровне дисплея 1K.

Смартфон получит кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Также устройству приписывают основную камеру на 200 Мп, перископический телеобъектив, стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли по IP68.