Starmind и разумное Солнце: SpaceX заказала оборудование для выпуска солнечных элементов мощностью более 100 ГВт в год

Поставщиком выступает Singulus Technologies

Немецкая компания Singulus Technologies заключила с SpaceX крупный контракт на поставку оборудования для производства солнечных элементов.

Компания SpaceX заказала у немецкой компании Singulus оборудование для производства солнечных панелей мощностью 100 ГВт в год на основе гетеропереходной технологии (HJT). Это оборудование предназначено для проекта Starmind по созданию разумного Солнца.
Илон Маск

Starmind — это амбициозный проект компании SpaceX по созданию глобальной распределенной орбитальной дата-центр системы (группировки спутников с искусственным интеллектом на низкой околоземной орбите).

Starmind и разумное Солнце: SpaceX заказала оборудование для выпуска солнечных элементов мощностью более 100 ГВт в год
Источник изображения: SpaceX // Singulus Technologies

Соглашение предусматривает создание производственной линии под ключ, а также является частью стратегического партнёрства, в рамках которого планируется поставка нескольких дополнительных линий. Первую из них должны передать заказчику в первой половине 2027 года.

Проект предполагает масштабирование производственных мощностей для выпуска оборудования, рассчитанного на обеспечение производства солнечных элементов общей мощностью более 100 ГВт. Это необходимо SpaceX для ускорения изготовления спутников на предприятии в Бастропе, штат Техас. В компании рассчитывают объединить технологии Singulus Technologies в области химической обработки, вакуумного нанесения покрытий и термической обработки с собственными производственными возможностями.

Партнёрство между компаниями началось в марте 2026 года. Тогда SpaceX предоставила немецкому разработчику значительное финансирование, а в октябре выделила дополнительные средства в рамках обеспеченного субординированного займа. По словам старшего вице-президента Starlink Майка Николлса, оборудование Singulus Technologies позволит наладить выпуск высокопроизводительных солнечных элементов для спутников Starmind на заводе в Техасе.

Корпуса, системы питания и охлажденияИсточники:singuluselonmusk

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