Пещеры на Марсе должны стать укрытием от радиации для первых космонавтов

Марсианские пещеры рассматриваются как потенциальные места для создания баз будущих экспедиций.

По словам старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимира Сурдина, на глубине радиационное воздействие должно быть значительно слабее, чем на поверхности Красной планеты. Учёный поделился этой оценкой в комментарии ТАСС.

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По словам Сурдина, уровень радиации на Марсе примерно в 1,5 раза выше, чем на низкой околоземной орбите. При этом перелёт к планете займёт у экипажа более полугода, а перед возвращением астронавтам потребуется время на отдых и восстановление. Пещеры могли бы обеспечить им дополнительную защиту от опасного излучения во время пребывания на Марсе.

Учёный считает, что такие укрытия могут сыграть важную роль в будущих экспедициях: экипаж сможет переждать неблагоприятные условия, восстановить силы и подготовиться к обратному пути.

В перспективе исследователи могут рассмотреть и более длительное проживание под поверхностью планеты, однако пригодность конкретных пещер для размещения баз ещё предстоит оценить.